الأبيض أم البني.. تعرف علي الأرز الأكثر فائدة لصحتك

يعد الأرز من أهم الأغذية الأساسية لأكثر من نصف سكان العالم، حيث يوفر الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية للنمو، ويزرع الأرز في أكثر من 100 دولة، وتأتي نسبة 90% من الإنتاج العالمي من قارة آسيا، مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في النظام الغذائي اليومي للعديد من الثقافات.

وترصد الموجز فيما يلي افضل انواع الأرز للصحة في التقرير التالي.

أنواع الأرز.. الأبيض والبني

ينقسم الأرز إلى نوعين رئيسيين بعد الحصاد، هما الأرز الأبيض والبني، ويستهلك الأرز الأبيض على نطاق أوسع لسهولة طهيه، ومذاقه المستساغ، ومدة صلاحيته الطويلة، وفي المقابل يتميز الأرز البني بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على النخالة والبذرة التي تضم معادن وفيتامينات أساسية.

فوائد الأرز الأبيض

رغم أن الأرز الأبيض يفقد بعض العناصر الغذائية أثناء المعالجة، إلا أنه يحتوي على حمض الفوليك الضروري للحوامل لدعم نمو الجنين، وكما أنه يُعتبر خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من معدة حساسة أو يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الألياف، ومع ذلك، يُحذّر الخبراء من الإفراط في استهلاك الأرز الأبيض، حيث أظهرت الدراسات أنه قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري عند تناوله بكميات كبيرة.

فوائد الارز للصحة

فوائد الأرز البني

يُعتبر الأرز البني الخيار الأكثر فائدة لصحة الإنسان، حيث يحتوي على:

الألياف الغذائية: تُساعد في الوقاية من مرض السكري وتحسين عملية الهضم.

المنغنيز: ضروري لصحة العظام.

المغنيسيوم: يُساهم في تنظيم وظائف الجسم مثل تقلص العضلات وإنتاج الطاقة.

النياسين: يُساعد في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

الفوسفور: يُقوي العظام والأسنان.

فيتامين ب-6: يُنشط الجهاز المناعي.



السعرات الحرارية: الأرز الأبيض والبني

هناك اعتقاد خاطئ بأن الأرز البني يحتوي على سعرات حرارية أقل من الأبيض، إلا أن وزارة الصحة الإماراتية أكدت أن السعرات الحرارية في النوعين متساوي، ومع ذلك، يُعتبر الأرز البني الخيار الأفضل لمرضى السكري بسبب غناه بالألياف.

الاختيار الصحي بين الأرز الأبيض والبني

بناءً على احتياجاتك الصحية، يمكنك اختيار النوع الأنسب. إذا كنت تبحث عن الطاقة وسهولة الهضم، فإن الأرز الأبيض خيار جيد. أما إذا كنت تسعى لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، فإن الأرز البني هو الحل الأمثل.

الأرز بنوعيه له فوائد متعددة، ولكن الأرز البني يُقدّم قيمة غذائية أعلى، لذا يُفضل تضمينه في نظامك الغذائي للحصول على أقصى فائدة صحية.

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