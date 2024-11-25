سعر طن الارز الشعير اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024

استقر سعر طن الارز الشعير اليوم داخل السوق المحلية بعد ثبات اسعار كافة السلع التموينية باختلاف انواعها واشكالها، حيث تهتم وزارة التموين بتوفيرها في السوق المحلي بجانب حرص الرقابة على ضبط الأسعار في الاسواق لصد اي محاولة غش من التجار ويكشف لكم موقع الموجز التفاصيل الخاصة بسعر طن الارز الشعير بتاريخ اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر 2024

سعر طن الارز الشعير لليوم

وبلغ سعر طن الارز الشعير اليوم للنوع عريض الحبة :14,500جنيه لـ الأرز الشعير

بينما وصل سعر طن الارز الشعير رفيع الحبة الى :15,500 جنيه

سعر طن الارز الابيض لليوم

تبين ان سعر طن الارز الابيض اليوم للصنف عريض الحبة يتراوح بين ال25 الف و 26 الف جنيه

اما عن طن الارز الابيض صنف رفيع الحبة فتراوح سعره بين ال22 الف و 23 الف جنيه

اسعار السلع التموينية ووفقا لقرارات وزارة التموين

اليكم الان اهم الاسعار للسلع التموينية ووفقا لقرارات وزارة التموين

ثمن زيت خليط 800 مللي 30 جنيه

علبة فول 500 جرام ثمنها 9 جنيهات

علبة صلصة 300 جرام ثمنها 8 جنيهات

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كيلوجرام ثمنه 18 جنيه

كيلو جرام ارز معبا ثمنه 12:60 جنيه

مربى كل الانواع وزن 350 جرام ثمنها 16 جنيه

شاي ناعم 40 جرام ثمنه 5 جنيه

كيس ملح طعام 300 جرام ثمنه جنيه وربع

لبن جاف 125 جرام ثمنه .25 ونص جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات ثمنها 6 جنيه

قهوة سريعة الذوبان 18 جرام ثمنها 4 جنيهات

مسحوق أتوماتيك 800 جرام ثمنه25 جنيه

صابون غسيل 125 جراما ثمنه 3 جنيه

صابون تواليت 125 جراما ثمنه 7.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام ثمنه 16 جنيها.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا ثمنه 3.75 جنيه

مكرونة 400 جرام ثمنه 7.75 جنيه

مكرونة 800 جرام ثمنه 15.50 جنيه.

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