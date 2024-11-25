رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين.. اعرف الخطوات

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين.. قبل بداية شهر ديسمبر المقبل ومع اقتراب نهاية الشهر الجاري، يتساءل العديد من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين.

وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين وذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي ضمن أهداف رؤية مصر 2030.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين

ويواصل العديد من المواطنين البحث عن تلك الخدمة الإلكترونية ومعرفة رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين، دون عناء أو مشقة الذهب إلى شركة المياة، ولهذا تعتبر خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين من الموضوعات المصتدرة تريندات الإنترنت .

الموجز ينشر تفاصيل الاستعلام من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من الدخول هنا، ثم اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين

الدخول إلى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

اختر قسم خدماتنا.

ثم اختر احسب فاتورتك بنفسك.

وحدد المحافظة.

ثم اختر المنطقة التابع لها.

حدد نوع النشاط المراد الاستعلام عن فاتورة المياه الخاصة به «منزلي- تجاري صناعي-.....»

أدخل القراءة الحالية.

أدخل القراءة السابقة.

بعد ذلك حدد حالة الصرف «مخدوم- غير مخدوم».

ثم اختر «عرض الفاتورة».

تظهر فاتورة المياه.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين

ويسهل رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين على المشتركين التعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين من خلال الدخول إلى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التي تتيح إمكانية الاستعلام عن قيمة الفاتورة علمًا أن الشركة القابضة لمياه الشرب والشركات التابعة لها على مستوى محافظات مصر توفر خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه أونلاين من خلال مواقعها ولهذا يحتاج المواطنون إلى إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الحساب والرقم القومي للاستعلام عن فاتورة المياه.

ويساعد الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة المياه أون لاين، في إيجاد طرق آخر لمعرفة كيفية قراءة عداد المياه لسرعة سداد فاتورة المياه شهر ديسمبر 2024 منها الآتي:

فاتورة المياه شهر ديسمبر 2024

1- الدخول إلى الموقع الإلكترونى الخاص بشركة المياة والصرف الصحى التابع للمحافظة.

2- إدخال رقم العداد المدون على أي فاتورة سابقة في الخانة المخصصة والمكونة من 14 رقما.

3- الضغط على كلمة «ابحث».

4- ستظهر قراءة العداد.

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الرابط الرسمي| استعلام فاتورة المياه الاسكندرية