الأرز البسمتي.. طريقة عمل الأرز البسمتي بالمنزل وفوائده لن تتخيلها

يُعد الأرز البسمتي من الوجبات المُفضلة للعديد وخاصة العرب حيث أنه يستخدم كثيراً في الوطن العربي؛ وذلك لمذاقه اللذيذ وسهولة وسرعة تحضيره، مما يجعل ربة المنزل تبحث عن طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم وألذ، حيث تتباين طريقة عمله عن عمل الأرز الأبيض وذلك من حيث كمية الماء المستخدم حين التسوية والبهارات، كما يُمكن تحضير الأرز البسمتي بطريقة شهية وبسيطة وتصلح للولائم والحفلات والعزومات المهمة، لذا سيرصد الموجز في هذا التقرير طريقة عمل الأرز البسمتي.

طريقة عمل الأرز البسمتي

طريقة عمل الأرز البسمتي في البيت

نستعرض فيما يلي، طريقة عمل الأرز البسمتي مثل المطاعم بخطوات سريعة وبسيطة، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر فضائية «سي بي سي سفرة».

مكونات الوصفة:

2 كوب من الأرز البسمتي الأصفر.

4 كوب من الماء المغلي.

1 مكعب من الزبدة.

1 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

1 عود من القرفة.

3 من ورق اللورا.

3 حبات من الحبهان.

1 ليمونة مجففة.

1 معلقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من الزعفران البودرة.

1 ملعقة صغيرة من الملح.

1 مكعب مرقة دجاج.

خطوات تحضير الأرز البسمتي من الألف للياء:

أولا اغسلي الأرز البسمتي جيدًا وصفيه وذلك بعد النقع في الماء لمدة نصف ساعة على الأقل.

وبعدها ضعي مكعب الزبدة وملعقة الزيت في وعاء على النار.

وضيفي ورق اللورا وعود القرفة والحبهان والليمون المجفف ثم قلبي باستمرار.

ثم أنزلي بالأرز البسمتي مع التقليب الجيد في الزبدة مع البهارات.

والآن ضيفي مرقة الدجاج والكركم والزعفران على الأرز مباشرة، ثم قلبي حتى يتشوح تمامًا.

وفي هذه الخطوة ضيفي الملح، وبعد ذلك انزلي بمقدار الماء المغلي أو الشوربة حسب المتوفر.

وقومي بعد ذلك بتسوية الأرز البسمتي على نار عالية في البداية، حتى يتشرب الأرز الماء ثم بعدها قومي بتهدئة النار لحين اكتمال النضج.

فوائد الأرز البسمتي

يحتوى الأرز البسمتي على محتوى أقل من الزرنيخ.

ولديه محتوى أعلى من الألياف.

ويعمل على تقليل الإصابة بمرض السكري.

ويعزز من صحة القلب.

ويحافظ على صحة الدماغ.

ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

الأرز البسمتي

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