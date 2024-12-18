أسعار الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في الأسواق

يعتبر الأرز من المحاصيل الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، ويبحث المستهلكون يوميًا عن آخر تحديثات تطرأ على أسعار السلع الغذائية، بما في ذلك أسعار الأرز اليوم، الذي تتنوع أنواعه وجودته في الأسواق المحلية.

ويستعرض موقع الموجز، أسعار الأرز اليوم الأربعاء الموالفق 18-12-2024 عبر التقرير التالي..

أسعار الأرز الأبيض للمستهلك

أسعار الأرز الأبيض السائب، يتراوح سعر الكيلو بين 28 و30 جنيهًا، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

طن الأرز الأبيض أرض المضرب

أسعار الأرز اليوم رفيع الحبة: 22 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز اليوم عريض الحبة: 23 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز اليوم

أسعار الأرز الشعير اليوم

ويقدم الموجز، أسعار الأرز اليوم الأربعاء، على النحو الآتي..

طن الأرز الشعير رفيع الحبة: 15 ألف جنيه.

طن الأرز الشعير عريض الحبة: 16 ألف جنيه.

موسم حصاد الأرز.. الإنتاج والمراحل التالية

وسبق أن أعلن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات سابقة له عن انتهاء موسم حصاد الأرز، ويتم الآن العمل على تبييض المحصول، لافتًا إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم بلغت حوالي 1.6 مليون فدان، منها:

1.1 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية.

جهود وزارة التموين في توفير الأرز والسلع الأساسية

وفي السياق ذاته، سبق أن طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الأرز البلدي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 24 جنيهًا للكيلو.

ووفرت الوزارة مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية مثل السكر، الزيت، المكرونة، والسمن، يكفي احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما عززت الوزارة المخزون الاستراتيجي عبر الآتي:

التعاقد على كميات كبيرة من زيت الطعام من خلال مناقصات عالمية.

شراء رؤوس مواشي حية لتوفير اللحوم الطازجة بالمنافذ.

توفير الدواجن المجمدة بأسعار مناسبة.

منظومة جمع وتدوير قش الأرز.. إنجازات وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة انتهاء أعمال حصاد الأرز في المحافظات المزروعة، وهي:

الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية.

نتائج أعمال المنظومة

إجمالي الكميات التي تم جمعها:

الكبس: 1.647 مليون طن.

الفرم: 879 ألف طن.

التشوين: 602 ألف طن.

تستمر جهود الوزارة في إدارة منظومة جمع القش لضمان الاستفادة منه بأشكال متعددة وتجنب التأثيرات السلبية على البيئة.

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