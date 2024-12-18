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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 18-12-2024.. البصل بكام النهاردة

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. سجلت  أسعار الخضار والفاكهة اليوم  الأربعاء 18 ديسمبر 2024 تباينًا ملحوظًا في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر التحديثات، وشهدت بعض الأصناف انخفاضًا في الأسعار، بينما ارتفعت أسعار أخرى مقارنة بالفترة السابقة.

وفيما يلي ينشر موقع  الموجز فى التقرير التالي أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعا 18 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

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أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

سجلت  أسعار البسلة والبصل  ارتفاعًا جديدًا مقارنة بالفترات السابقة. في المقابل، شهدت أسعار الطماطم والبطاطس انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس تحولات في العرض والطلب على هذه الأصناف.

حيث تراوح سعر كيلو البصل الأبيض اليوم في سوق العبور للجملة من 8 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه واحد عن سعره السابق، كما تراوح سعر كيلو البسلة اليوم في سوق العبور للجملة من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع قدره 3 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم

طماطم: يتراوح سعرها من 3.5 إلى 5.5
بطاطس: يتراوح سعرها من 5 إلى 9
بصل أبيض: يتراوح سعره من 9 إلى 17
بصل أحمر: يتراوح سعره من 9 إلى 13
كوسة: يتراوح سعرها من 8 إلى 16
جزر بدون عروش: يتراوح سعره من 4 إلى 6
فاصوليا: يتراوح سعرها من 7 إلى 9
باذنجان بلدي: يتراوح سعره من 5 إلى 8

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باذنجان رومي: يتراوح سعره من 3 إلى 7
باذنجان أبيض: يتراوح سعره من 4 إلى 12
فلفل رومي بلدي: يتراوح سعره من 14 إلى 18
فلفل رومى صوب: يتراوح سعره من 14 إلى 18
فلفل حامى بلدي: يتراوح سعره من 13 إلى 19
فلفل حامى صوب: يتراوح سعره من 13 إلى 17
فلفل ألوان (أصفر-أحمر-برتقالي): يتراوح سعره من 25 إلى 45
ملوخية: يتراوح سعرها من 7 إلى 10
خيار صوب: يتراوح سعره من 12 إلى 18
خيار بلدي: يتراوح سعره من 9 إلى 13
بسلة: يتراوح سعرها من 21 إلى 27
سبانخ: يتراوح سعرها من 7 إلى 10

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 16 مايو 2024 - الأسبوع
سعر الخضار والفاكهة

سعر الخضار اليوم 

قلقاس: يتراوح سعره من 12 إلى 15
بطاطا: يتراوح سعرها من 3 إلى 9
ثوم: يتراوح سعره من 65 إلى 85
لفت: يتراوح سعره من 2 إلى 4
بنجر: يتراوح سعره من 4 إلى 6
قثاء: يتراوح سعره من 5 إلى 8
خرشوف: يتراوح سعره من 25 إلى 15
بصل أخضر (الرابطة كيلو): يتراوح سعره من 15 إلى 8
كرات: يتراوح سعره من 7.5 إلى 4
خس (الرابطة 3 كيلو): يتراوح سعره من 6 إلى 7
خس مشرشر: يتراوح سعره من 2 إلى 4
خس مر: يتراوح سعره من 2 إلى 4
خس أحمر: يتراوح سعره من 2 إلى 4
خس كابوتشى: يتراوح سعره من 6 إلى 9
كرنب: يتراوح سعره من 4 إلى 5
كرنب سلاطة: يتراوح سعره من 15 إلى 7
كرنب أحمر: يتراوح سعره من 15 إلى 7

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الخضار والفاكهة اليوم

قرنبيط: يتراوح سعره من 3.5 إلى 5.5
بروكلي: يتراوح سعره من 10 إلى 12
كرفس (6 رابطات كيلو): يتراوح سعره من 12 إلى 5
فجل أحمر: يتراوح سعره من 3 إلى 5
فجل صيني: يتراوح سعره من 3 إلى 5
فينوكيا: يتراوح سعره من 3 إلى 5
شبت: يتراوح سعره من 80 إلى 55
بقدونس: يتراوح سعره من 80 إلى 45
جرجير: يتراوح سعره من 80 إلى 40
كسبرة: يتراوح سعرها من 80 إلى 50
نعناع: يتراوح سعره من 7.5 إلى 3
سلق: يتراوح سعره من 7.5 إلى 3
قرع عسل: يتراوح سعره من 40 إلى 120
زعتر: يتراوح سعره من 45 إلى 30
عيش الغراب: يتراوح سعره من 80 إلى 40
روز ميري: يتراوح سعره من 45 إلى 20
مرمرية: يتراوح سعرها من 45 إلى 15

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 13-6-24 - جريدة المال
سعر الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال بلدي: يتراوح سعره من 7 إلى 11
برتقال سكري: يتراوح سعره من 7 إلى 11
برتقال أبو سرة: يتراوح سعره من 8 إلى 12
نارنج: يتراوح سعره من 3 إلى 5
يوسفي: يتراوح سعره من 5 إلى 17
جريب فروت: يتراوح سعره من 7 إلى 15
ليمون حلو: يتراوح سعره من 6 إلى 12
ليمون بلدي: يتراوح سعره من 25 إلى 37
ليمون اضاليا: يتراوح سعره من 3 إلى 7
عنب مستورد أصفر: يتراوح سعره من 140 إلى 0
عنب مستورد أسود: يتراوح سعره من 140 إلى 0
تفاح أمريكي إيطالي: يتراوح سعره من 50 إلى 100
تفاح جولدن: يتراوح سعره من 40 إلى 80
تفاح سوري لبناني: يتراوح سعره من 40 إلى 80
بلح أم الفراخ: يتراوح سعره من 10 إلى 16
بلح رملي: يتراوح سعره من 10 إلى 16
بلح سيوي: يتراوح سعره من 35 إلى 75
بلح بنت عيشه: يتراوح سعره من 10 إلى 16
بلح ثلاجة: يتراوح سعره من 10 إلى 16

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سعر الخضار 

سعر الفاكهة اليوم 

جوافة: يتراوح سعرها من 17 إلى 23
رمان: يتراوح سعره من 17 إلى 27
فراولة: يتراوح سعرها من 25 إلى 35
كانتلوب: يتراوح سعره من 10 إلى 16
كاكا: يتراوح سعره من 22 إلى 32
مانجو كيت: يتراوح سعره من 40 إلى 55
بطيخ 1 (8:10 كيلو): يتراوح سعره من 88 إلى 110
بطيخ 2 (6:8 كيلو): يتراوح سعره من 54 إلى 72
بطيخ 3 (4:6 كيلو): يتراوح سعره من 28 إلى 42
خوخ مستورد: يتراوح سعره من 50 إلى 70
نكترين مستورد: يتراوح سعره من 50 إلى 70
برقوق مستورد (2 كيلو): يتراوح سعره من 50 إلى 90
حرنكش: يتراوح سعره من 50 إلى 60
كمثرى مستوردة: يتراوح سعره من 125 إلى 0
أناناس: يتراوح سعره من 75 إلى 0
نبق: يتراوح سعره من 50 إلى 60

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أسعار الفاكهة اليوم


دوم: يتراوح سعره من 20 إلى 0
قشطة بلدي: يتراوح سعرها من 35 إلى 55
قشطة عبد الرازق: يتراوح سعرها من 100 إلى 150
كيوي: يتراوح سعره من 70 إلى 150
أبو فروة: يتراوح سعره من 65 إلى 0
باباظ: يتراوح سعره من 9 إلى 15
أفوكادو: يتراوح سعره من 70 إلى 150
جنزبيل: يتراوح سعره من 70 إلى 150
موز وليم: يتراوح سعره من 15 إلى 19
موز مغربي: يتراوح سعره من 15 إلى 19
موز بلدي: يتراوح سعره من 11 إلى 15
موز بيكو: يتراوح سعره من 18 إلى 22
موز مستورد: يتراوح سعره من 40 إلى 60

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