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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء11-12-2024 فى سوق العبور

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار والفاكهة.. تعتبر أسعار  الخضروات والفاكهة  من المواضيع الحيوية التي تشغل بال العديد من المواطنين، حيث تأتي في مقدمة اهتماماتهم اليومية، و في ظل التذبذب المستمر للأسعار في الأسواق المحلية، يزداد البحث عن أسعار الخضروات والفاكهة بشكل ملحوظ على محركات البحث، خصوصاً مع تقلبات العرض والطلب التي تشهدها الأسواق.

و يتأثر هذا التذبذب بعدة عوامل، منها التغيرات المناخية، ومواسم الحصاد، وأحياناً الاضطرابات الاقتصادية التي تؤثر في الأسعار. وبناءً على ذلك، يبحث الكثيرون عن الأسعار بشكل دوري للتمكن من التخطيط لمشترياتهم وتلبية احتياجاتهم بأفضل الأسعار الممكنة، وفيما يلي ينشر موقع  الموجز فى التقرير التالي  أسعار الخضار والفاكهة  اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في سوق العبور.

تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 في سوق العبور - الأسبوع
أسعار الخضار

أسعار الخضروات والفواكه للمستهلك

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على فضائية "MBC مصر"، مساء اليوم الجمعة، إنه لوحظ تراجع كبير في أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المحلي حالياً، وأوضح أن هناك انخفاضاً بنسبة 60% في سعر الطماطم، حيث تراجع من 35 جنيهاً إلى 8 أو 10 جنيهات.

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وأضاف نجيب أن جميع الخضروات شهدت تراجعاً بنسبة لا تقل عن 25%، مشيراً إلى أن سعر كيلو البصل يشهد استقراراً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد تراجعاً أكبر مع بدء الإنتاج الجديد، وتابع نائب رئيس الشعبة أن أسعار الموالح تتراوح حالياً بين 15 و17 جنيهاً، ومن المتوقع أن تشهد أسعارها انخفاضاً إضافياً في الفترة المقبلة.

كما سجلت أسعار الخضروات والفاكهة انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الطماطم والبصل، في حين استقرت أسعار باقي الخضروات، أما في سوق الفاكهة، فقد شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك وفقاً لنتائج المزاد الصباحي الذي يعقده التجار في سوق العبور للجملة بالقاهرة.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8 يوليو 2023 في سوق العبور
أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم

طماطم يتراوح سعرها من 3.5 إلى 5.5
بطاطس يتراوح سعرها من 5 إلى 12
بصل أبيض يتراوح سعره من 9 إلى 19
بصل أحمر يتراوح سعره من 9 إلى 14
كوسة يتراوح سعرها من 9 إلى 15
جزر بدون عروش يتراوح سعره من 4 إلى 7
فاصوليا يتراوح سعرها من 9 إلى 12
باذنجان بلدي يتراوح سعره من 8 إلى 16
باذنجان رومي يتراوح سعره من 4 إلى 8
باذنجان أبيض يتراوح سعره من 8 إلى 16
فلفل رومي بلدي يتراوح سعره من 12 إلى 18
فلفل رومى صوب يتراوح سعره من 12 إلى 18
فلفل حامي بلدي يتراوح سعره من 14 إلى 18
فلفل حامي صوب يتراوح سعره من 12 إلى 20
فلفل ألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) يتراوح سعره من 30 إلى 40
ملوخية يتراوح سعرها من 10 إلى 12
خيار صوب يتراوح سعره من 14 إلى 20
خيار بلدي يتراوح سعره من 10 إلى 16
بسلة يتراوح سعرها من 25 إلى 35
سبانخ يتراوح سعرها من 7 إلى 11
قلقاس يتراوح سعره من 12 إلى 15

تراجع في أسعار الفاكهة والخضار .. وصلت لكام ؟
سعر الخضار والفاكهة


بطاطا يتراوح سعرها من 3.5 إلى 8.5
ثوم يتراوح سعره من 65 إلى 85
لفت يتراوح سعره من 2 إلى 4
بنجر يتراوح سعره من 4 إلى 6
قثاء يتراوح سعره من 5 إلى 8
خرشوف (5 وحدات كيلو الواحدة) يتراوح سعره من 25 إلى 0
بصل أخضر (الرابطة كيلو) يتراوح سعره من 15 إلى 0
كرات (10 ربطات كيلو الواحدة) يتراوح سعره من 7.5 إلى 0
خس (الرابطة 3 كيلو) يتراوح سعره من 6 إلى 7
خس مشرشر يتراوح سعره من 2 إلى 4
خس مر يتراوح سعره من 2 إلى 4
خس أحمر يتراوح سعره من 2 إلى 4
خس كابوتشى يتراوح سعره من 6 إلى 9
كرنب (الواحدة 3 كيلو) يتراوح سعره من 4 إلى 5
كرنب سلطة (الواحدة 2 كيلو) يتراوح سعره من 15 إلى 5
كرنب أحمر (الواحدة كيلو) يتراوح سعره من 15 إلى5
قرنبيط (الواحدة 2 كيلو) يتراوح سعره من 3.5 إلى 5.5
بروكلى يتراوح سعره من 10 إلى 12
كرفس (6 ربطات كيلو الرابطة) يتراوح سعره من 12 إلى6
كرفس فرنسي (6 ربطات كيلو) يتراوح سعره من 7.5 إلى 4
فجل أحمر (الربطة كيلو) يتراوح سعره من 3 إلى 5
فجل صيني يتراوح سعره من 3 إلى 5
فينوكيا يتراوح سعره من 3 إلى 5
شبت (100 رابطة كيلو) يتراوح سعره من 80 إلى 30
بقدونس (100 رابطة كيلو) يتراوح سعره من 80 إلى 25
جرجير (100 رابطة كيلو) يتراوح سعره من 80 إلى 35
كسبرة (100 رابطة كيلو) يتراوح سعرها من 80 إلى 40
نعناع (100 رابطة كيلو) يتراوح سعره من 7.5 إلى 3
سلق (10 رابطات كيلو الرابطة) يتراوح سعره من 7.5 إلى 3
قرع عسل (الواحدة 6 كيلو) يتراوح سعره من 40 إلى 120
زعتر (الربطة كيلو) يتراوح سعره من 45 إلى 13
عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) يتراوح سعره من 80 إلى 40
روز ميرى (الرابطة كيلو) يتراوح سعره من 45 إلى20 
مرمرية (الرابطة كيلو) يتراوح سعرها من 45 إلى15

بعد وصول البلح لـ50 جنيها.. النجيب يكشف عن توقعات أسعار الخضار والفاكهة في مصر
أسعار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

برتقال بلدي يتراوح سعره من 7 إلى 10
برتقال سكري يتراوح سعره من 7 إلى 10
برتقال أبو سرة يتراوح سعره من 8 إلى 12
نارنج يتراوح سعره من 3 إلى 5
يوسفي يتراوح سعره من 5 إلى 11
جريب فروت يتراوح سعره من 7 إلى 15
ليمون حلو يتراوح سعره من 6 إلى 12
ليمون بلدي يتراوح سعره من 27 إلى 37
ليمون أضاليا يتراوح سعره من 4 إلى 9
عنب مستورد أصفر يتراوح سعره من 140 إلى 0
عنب مستورد أسود يتراوح سعره من 140 إلى 0
تفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو) يتراوح سعره من 50 إلى 100
تفاح جولدن يتراوح سعره من 40 إلى 80

أسعار الخضار والفواكه بحسب سوق العبور | الحق والضلال
سعر الخضار


تفاح سوري لبناني يتراوح سعره من 40 إلى 80
بلح أم الفراخ يتراوح سعره من 10 إلى 16
بلح رملي يتراوح سعره من 9 إلى 15
بلح سيوي يتراوح سعره من 35 إلى 75
بلح بنت عيشة يتراوح سعره من 9 إلى 15
بلح ثلاجة يتراوح سعره من 9 إلى 15
جوافة يتراوح سعرها من 17 إلى 25
رمان يتراوح سعره من 17 إلى 27
فراولة يتراوح سعرها من 25 إلى 40
كانتلوب يتراوح سعره من 10 إلى 16
كاكا يتراوح سعره من 22 إلى 32
مانجو كيت يتراوح سعره من 35 إلى 50
بطيخ 1 (8:10 كيلو) يتراوح سعره من 88 إلى 110
بطيخ 2 (6:8 كيلو) يتراوح سعره من 54 إلى 72
بطيخ 3 (4:6 كيلو) يتراوح سعره من 28 إلى 42
خوخ مستورد يتراوح سعره من 50 إلى 70
نكتارين مستورد يتراوح سعره من 50 إلى 70
برقوق مستورد (2 كيلو) يتراوح سعره من 50 إلى 90
حرنكش يتراوح سعره من 50 إلى 60
كمثرى مستوردة يتراوح سعرها من 125 إلى 0
أناناس يتراوح سعره من 75 إلى 0
نبق يتراوح سعره من 50 إلى 60
دوم يتراوح سعره من 20 إلى 0
قشطة بلدي يتراوح سعرها من 35 إلى 55
قشطة عبد الرازق يتراوح سعرها من 100 إلى 150
كيوي يتراوح سعره من 70 إلى 150
أبو فروة يتراوح سعره من 65 إلى 0

تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 11-1-2023 - جريدة المال
سعر الخضار اليوم


باباظ يتراوح سعره من 9 إلى 15
أفوكاتو يتراوح سعره من 70 إلى 150
جنزبيل يتراوح سعره من 70 إلى 150
موز وليم يتراوح سعره من 15 إلى 19
موز مغربي يتراوح سعره من 15 إلى 19
موز بلدي يتراوح سعره من 11 إلى 15
موز بيكو يتراوح سعره من  18 إلى 22 
موز مستورد يتراوح سعره من 40 إلى 60

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