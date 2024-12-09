البصل بـ13 جينه.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 9-12-2024 في سوق العبور

أسعار الخضار والفاكهة .. يقدم موقع الموجز فيما يلي، تقريرًا عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم، الاثنين 9 ديسمبر 2024، في الأسواق المحلية. تأتي هذه الأسعار في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق السلع الأساسية، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أبرز المستجدات في أسعار المنتجات الزراعية اليومية التي تمثل جزءًا كبيرًا من احتياجات الأسرة المصرية.

وشهدت أسواق الخضروات والفاكهة اليوم استقرارًا نسبيًا في الأسعار بعد موجة من التقلبات التي عانت منها الأسواق في الآونة الأخيرة، ومع بداية التعاملات الصباحية، سادت حالة من الهدوء في الأسعار، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن آخر التحديثات الخاصة بأسعار الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم للمستهلك

في ظل الزيادة في المعروض من الخضروات والفاكهة ، شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، وهو ما أكده حاتم نجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، وأوضح أن الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الفترة الماضية كان نتيجة للتغيرات المناخية والعروات الصيفية الموسمية التي تؤثر على الإنتاج. مع زيادة الإنتاج والتوسع في المشاريع الزراعية، انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ، خاصة في الخضروات والفاكهة، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 20% و25%.

أما بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية، فقد استقر سعر البصل خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى ما بين 15 و20 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار الطماطم حاليًا بين 8 و10 جنيهات. وفيما يتعلق بالثوم المصري، فقد وجه "نجيب" رسالة إلى ربات المنازل بخصوص إمكانية تخزينه لمدة عام كامل، مشيرًا إلى جودته العالية مقارنة بأنواع الثوم الأخرى. كما أوضح أن أسعار الموالح تتراوح بين 15 و17 جنيهًا، وتستمر أسواق جديدة في فتح أبوابها لهذه المنتجات حول العالم، مما يعزز من توافرها في الأسواق المحلية.

أسعار الخضار اليوم

يترواح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6

يترواح سعر البطاطس من 7 إلى 12

يترواح سعر البصل الأبيض من 12 إلى 18

يترواح سعر البصل الأحمر من 9 إلى 14

يترواح سعر الكوسة من 7 إلى 15

يترواح سعر الجزر بدون عروش من 4 إلى 7

يترواح سعر الفاصوليا من 8 إلى 10

يترواح سعر الباذنجان البلدي من 9 إلى 15

يترواح سعر الباذنجان الرومي من 4 إلى 7

يترواح سعر الباذنجان الأبيض من 9 إلى 15

يترواح سعر الفلفل الرومي البلدي من 14 إلى 18

يترواح سعر الفلفل الرومي صوب من 14 إلى 18

يترواح سعر الفلفل الحامي البلدي من 15 إلى 18

يترواح سعر الفلفل الحامي صوب من 12 إلى 20

يترواح سعر الفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) من 30 إلى 40

سعر الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات اليوم

يترواح سعر الملوخية من 10 إلى 12

يترواح سعر الخيار صوب من 16 إلى 20

يترواح سعر الخيار البلدي من 11 إلى 17

يترواح سعر البسلة من 26 إلى 30

يترواح سعر السبانخ من 7 إلى 10

يترواح سعر القلقاس من 12 إلى 15

يترواح سعر البطاطا من 3.5 إلى 8.5

يترواح سعر الثوم من 65 إلى 85

يترواح سعر اللفت من 2 إلى 4

يترواح سعر البنجر من 4 إلى 6

يترواح سعر القثاء من 5 إلى 8

يترواح سعر الخرشوف (5 وحدات كيلو الواحدة) من 25 إلى 0

يترواح سعر بصل أخضر (الرابطة كيلو) من 15 إلى 0

يترواح سعر الكرات (10 ربطات كيلو الواحدة) من 7.5 إلى 0

يترواح سعر الخس (الرابطة 3 كيلو) من 6 إلى 7

يترواح سعر الخس المشرشر من 2 إلى 4

يترواح سعر الخس المر من 2 إلى 4

يترواح سعر الخس الأحمر من 2 إلى 4

يترواح سعر الخس كابوتشي من 6 إلى 9

يترواح سعر الكرنب (الواحدة 3 كيلو) من 4 إلى 5

يترواح سعر الكرنب سلاطة (الواحدة 2 كيلو) من 15 إلى 5

يترواح سعر الكرنب الأحمر (الواحدة كيلو) من 15 إلى 5

يترواح سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3.5 إلى 5.5

يترواح سعر البروكلي من 10 إلى 12

يترواح سعر الكرفس (6 ربطات كيلو الرابطة) من 12 إلى 4

يترواح سعر الكرفس الفرنسي (6 ربطات كيلو) من 7.5 إلى 3

يترواح سعر الفجل الأحمر (الربطة كيلو) من 3 إلى 5

يترواح سعر الفجل الصيني من 3 إلى 5

يترواح سعر فينوكيا من 3 إلى 5

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الخضار اليوم

يترواح سعر الشبت (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 50

يترواح سعر البقدونس (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 45

يترواح سعر الجرجير (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 45

يترواح سعر الكسبرة (100 رابطة كيلو) من 80 إلى 40

يترواح سعر النعناع (100 رابطة كيلو) من 7.5 إلى 3

يترواح سعر السلق (10 رابطات كيلو الرابطة) من 7.5 إلى 3

يترواح سعر القرع العسل (الواحدة 6 كيلو) من 40 إلى 120

يترواح سعر الزعتر (الربطة كيلو) من 45 إلى 20

يترواح سعر عيش الغراب (كرتونة 2 كيلو) من 80 إلى 30

يترواح سعر روز ميري (الرابطة كيلو) من 45 إلى 15

يترواح سعر مرمرية (الرابطة كيلو) من 45 إلى 20

أسعار الخضار اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

يترواح سعر البرتقال البلدي من 7 إلى 10

يترواح سعر البرتقال السكري من 7 إلى 10

يترواح سعر البرتقال أبو سرة من 8 إلى 12

يترواح سعر النارنج من 3 إلى 5

يترواح سعر اليوسفي من 6 إلى 11

يترواح سعر الجريب فروت من 7 إلى 15

يترواح سعر الليمون الحلو من 6 إلى 12

يترواح سعر الليمون البلدي من 30 إلى 35

يترواح سعر الليمون اضاليا من 4 إلى 9

يترواح سعر العنب المستورد الأصفر من 140 إلى 0

يترواح سعر العنب المستورد الأسود من 140 إلى 0

يترواح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) من 50 إلى 100

يترواح سعر التفاح جولدن من 40 إلى 80

يترواح سعر التفاح السوري اللبناني من 40 إلى 80

الخضار والفاكهة اليوم



يترواح سعر بلح أم الفراخ من 9 إلى 17

يترواح سعر بلح رملي من 9 إلى 15

يترواح سعر بلح سيوي من 35 إلى 75

يترواح سعر بلح بنت عيشه من 9 إلى 15

يترواح سعر بلح ثلاجة من 9 إلى 15

يترواح سعر الجوافة من 16 إلى 26

يترواح سعر الرمان من 17 إلى 27

يترواح سعر الفراولة من 30 إلى 40

يترواح سعر الكانتلوب من 10 إلى 16

يترواح سعر الكاكا من 22 إلى 32

يترواح سعر مانجو كيت من 35 إلى 50

يترواح سعر بطيخ 1 (8 :10 كيلو) من 88 إلى 110

يترواح سعر بطيخ 2 (6 : 8 كيلو) من 54 إلى 72

يترواح سعر بطيخ 3 (4 : 6 كيلو) من 28 إلى 42

يترواح سعر خوخ مستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر نكتارين مستورد من 50 إلى 70

يترواح سعر برقوق مستورد (2 كيلو) من 50 إلى 90

يترواح سعر حرنكش من 50 إلى 60

يترواح سعر كمثرى مستوردة من 125 إلى 0

يترواح سعر أناناس من 75 إلى 0

يترواح سعر نبق من 50 إلى 60

يترواح سعر دوم من 20 إلى 0

أسعار الخضار والفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

يترواح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55

يترواح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150

يترواح سعر كيوي من 70 إلى 150

يترواح سعر أبو فروة من 65 إلى 0

يترواح سعر باباظ من 9 إلى 15

يترواح سعر أفوكاتو من 70 إلى 150

يترواح سعر جنزبيل من 70 إلى 150

يترواح سعر موز وليم من 15 إلى 19

يترواح سعر موز مغربي من 15 إلى 19

يترواح سعر موز بلدي من 11 إلى 15

يترواح سعر موز بيكو من 18 إلى 22

يترواح سعر موز مستورد من 40 إلى 60

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