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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أسعار الخضار والفواكه اليوم الخميس 5-12-2024 داخل سوق العبور

أسعار الخضروات
أسعار الخضروات

شهدت أسعار الخضار والفواكه في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حسب آخر تحديث من الموقع الرسمي لـ "سوق العبور". 

ولذلك موقع الموجز، يستعرض تفاصيل أسعار الخضار والفواكه في مصر اليوم، مع مراعاة ترتيب الأسعار لتسهيل قراءتها:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

 

  • طماطم: تتراوح الأسعار بين 3.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
  • بطاطس: من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
  • بصل أبيض: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.
  • بصل أحمر: يتراوح بين 9.5 إلى 13.5 جنيهًا للكيلو.
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  • كوسة: من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • ملوخية: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • سبانخ: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • خيار بلدي: يتراوح بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • خيار صوب: بين 16 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم للمستهلك

  • جزر بدون عروش: بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • فاصوليا: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.
  • قلقاس: يتراوح بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • بطاطا: تتراوح الأسعار بين 3 إلى 9 جنيهات للكيلو.
  • ثوم: من 65 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • لفت: تتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.
أسعار الخضروات

أسعار الخضروات اليوم 

  • باذنجان بلدي: يتراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • باذنجان رومي: بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.
  • باذنجان أبيض: تتراوح الأسعار بين 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • فلفل رومي بلدي: من 14 إلى 16 جنيهًا للكيلو.
  • فلفل رومي صوب: يتراوح بين 14 إلى 16 جنيهًا للكيلو.
  • فلفل حامي بلدي: من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • فلفل ألوان (أصفر، أحمر، برتقالي): تتراوح الأسعار بين 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
  • بسلة: تتراوح الأسعار بين 28 إلى 32 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

 

  • برتقال بلدي: من 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
  • برتقال سكري: تتراوح الأسعار بين 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
  • برتقال أبو سرة: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
  • نارنج: بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم للمستهلك

  • تفاح أمريكي إيطالي: تتراوح الأسعار بين 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تفاح جولدن: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تفاح سوري لبناني: تتراوح الأسعار بين 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم
  • بلح أم الفراخ: من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو.
  • بلح رملي: بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • بلح سيوي: تتراوح الأسعار بين 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  • بلح بنت عيشة: من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • بلح ثلاجة: تتراوح الأسعار بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  • جوافة: من 16 إلى 24 جنيهًا للكيلو.

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