أسعار الخضار والفواكه اليوم الخميس 5-12-2024 داخل سوق العبور
شهدت أسعار الخضار والفواكه في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حسب آخر تحديث من الموقع الرسمي لـ "سوق العبور".
ولذلك موقع الموجز، يستعرض تفاصيل أسعار الخضار والفواكه في مصر اليوم، مع مراعاة ترتيب الأسعار لتسهيل قراءتها:
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
- طماطم: تتراوح الأسعار بين 3.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو.
- بطاطس: من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
- بصل أبيض: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.
- بصل أحمر: يتراوح بين 9.5 إلى 13.5 جنيهًا للكيلو.
- كوسة: من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- ملوخية: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
- سبانخ: من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.
- خيار بلدي: يتراوح بين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
- خيار صوب: بين 16 إلى 20 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضار اليوم للمستهلك
- جزر بدون عروش: بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.
- فاصوليا: من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو.
- قلقاس: يتراوح بين 12 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- بطاطا: تتراوح الأسعار بين 3 إلى 9 جنيهات للكيلو.
- ثوم: من 65 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
- لفت: تتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.
أسعار الخضروات اليوم
- باذنجان بلدي: يتراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
- باذنجان رومي: بين 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.
- باذنجان أبيض: تتراوح الأسعار بين 7 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
- فلفل رومي بلدي: من 14 إلى 16 جنيهًا للكيلو.
- فلفل رومي صوب: يتراوح بين 14 إلى 16 جنيهًا للكيلو.
- فلفل حامي بلدي: من 7 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- فلفل ألوان (أصفر، أحمر، برتقالي): تتراوح الأسعار بين 25 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
- بسلة: تتراوح الأسعار بين 28 إلى 32 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور
- برتقال بلدي: من 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
- برتقال سكري: تتراوح الأسعار بين 6 إلى 11 جنيهًا للكيلو.
- برتقال أبو سرة: من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.
- نارنج: بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.
أسعار الفاكهة اليوم للمستهلك
- تفاح أمريكي إيطالي: تتراوح الأسعار بين 50 إلى 100 جنيه للكيلو.
- تفاح جولدن: من 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- تفاح سوري لبناني: تتراوح الأسعار بين 40 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
- بلح أم الفراخ: من 8 إلى 16 جنيهًا للكيلو.
- بلح رملي: بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- بلح سيوي: تتراوح الأسعار بين 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
- بلح بنت عيشة: من 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- بلح ثلاجة: تتراوح الأسعار بين 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
- جوافة: من 16 إلى 24 جنيهًا للكيلو.
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