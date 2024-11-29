الطماطم بـ3 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري، اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، استقرارًا في أسعار الخضروات، في حين استقرت أسعار الفاكهة.

وتُعتبر الخضروات من السلع الأساسية التي تحظى باهتمام يومي من المواطنين لمتابعة تغييرات أسعارها، حيث تحرص العديد من ربات المنازل على متابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، نظرًا لأهمية هذه السلع في تزويد الجسم بالفيتامينات التي تعزز المناعة وتغني عن الكثير من الأدوية.

ولهذا يبحث الكثيرين حول أسعار الخضروات والفاكهة لا غنى عنها في أي منزل، وبعد فترة من التذبذب في الأسعار، شهدت الأسواق اليوم استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وفيما يلي أبرز التغيرات في الأسعار وفقًا لـ سوق العبور، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقع الموجز أخر الأسعار التى طرأت على أسعار الخضروات والفاكهة.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الطماطم اليوم

سجل سعر الطماطم من سعر : 3.5 الى سعر : 5.5

سعر كيلو بطاطس

سجل سعر كيلو بطاطس ليتراوح من 5 : 13جنيه

سعركيلو بصل أبيض

وسجل سعر كيلو بصل أبيض من سعر 13 : 19 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

كيلو بصل أحمر

وسجل سعر كيلو بصل أحمر ليتراوح من سعر : 10 : 13 جنيه



كيلو كوسة

وتراوح سعر كيلو كوسة من سعر 6 : 14 جنيه



كيلو جزر بدون عروش

من سعر 6 : 9 جنيهات



كيلو فاصوليا

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 : 11 جنيه



كيلو باذنجان بلدي

وتراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 : 9 جنيهات.



كيلو باذنجان رومي

من سعر : 3 الى سعر : 6



كيلو باذنجان أبيض

من سعر : 5 الى سعر : 9



كيلو فلفل رومي بلدى

وسجل سعر كيلو فلفل رومي بلدي من سعر 13: 16 جنيه



كيلو فلفل رومى صوب

تراوح الكيلومن سعر 13: 16 جنيه



كيلو فلفل حامى بلدي

من سعر 8 : 12 جنيهات



كيلو فلفل الوان (اصفر-احمر-برتقالى)

من سعر 45 : 55 جنيه



كيلو ملوخية

من سعر10 : 12 جنيه



كيلو خيار صوب

من سعر : 10 : 16 جنيه



كيلو خيار بلدى

من سعر 5 : 9 جنيهات



كيلو بسلة

من سعر 25 : 30 جنيه



كيلو سبانخ

تراوح سعر الكيلو من 9 : 11 جنيه



كيلو قلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 : 15 جنيهات



كيلو بطاطا

وتراوح سعر البطاطا من سعر 3 : 8 جنيهات



كيلو ثوم

تراوح سعر كيلو الثوم من سعر 65 : 85



كيلو كرنب (الواحدة 3 كيلو)

وتراوح سعر كيلو الكرنب من سعر 4 : 5 جنيهات





كيلو قرنبيط (الواحدة 2 كيلو)

من سعر : 3.5 الى سعر : 5.5



كيلو قرع عسل (الواحدة 6 كيلو)

وسجل سعر كيلو قرع العسل من سعر 40: 120

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المصرية

كيلو برتقال بلدى

سجل من سعر 6 : 11 جنيه



كيلو برتقال سكرى

من سعر6 : 11 جنيه



كيلو برتقال ابو سرة

يجل سعر كيلو البرتقال من سعر9 : 11 جنيه



كيلو نارنج

من سعر 3 : 5 جنيهات



كيلو يوسفى

سجل من سعر : 8 : 12 جنيه



كيلو جريب فروت

من سعر 7 : 15 جنيه

أسعار الخضروات والفاكهة





كيلو ليمون حلو

من سعر 6 : 12 جنيه



كيلو ليمون بلدى

من سعر 16: 26 جنيه



كيلو ليمون اضاليا

من سعر 4 : 7 جنيهات



كيلو عنب كرمسن

من سعر 35 : 45 جنيه



كيلو عنب رومى احمر

من سعر 17 : 25 جنيه



كيلو تفاح امريكى ايطالى

من سعر : 50 : 100 جنيه



كيلو تفاح جولدن

من سعر : 40 :80 جنيه



كيلو تفاح سورى لبنانى

سجل سعر من 40 جنيه : 80 جنيه



كيلو بلح سمانى

تراوح سعره من 10: 15 جنيه



كيلو بلح زغلول

سجل سعر بلح زغلول من سعر 20 : 25 جنيه



كيلو بلح ام الفراخ

سجل سعر الكيلو من سعر7: 10 جنيهات



كيلو بلح رملى

سجل سعر كيلو بلح رملى من سعر9: 15 جنيه

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