بكام كيلو الطماطم؟.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024, حالة من التباين بلغ سعر البصل من 6 إلى 11 جنيهًا, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 25-9-2024, وفقًا لسوق العبور للجملة, وقد تختلف الأسعار قليلًا من سوق لآخر نظرًا لتكاليف النقل.

أسعار الخضروات اليوم

تراوحت أسعار الطماطم بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

سجلت البطاطس أسعارًا تتراوح من 10 إلى 20 جنيهًا.

بلغ سعر البصل من 6 إلى 11 جنيهًا.

سجلت الكوسة أسعارًا بين 9 و13 جنيهًا.

سجل الجزر بدون عروش من 10 إلى 18 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفاصوليا من 30 إلى 40 جنيهًا.

وبلغ سعر الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوحت أسعار الباذنجان الرومي بين 4 و7 جنيهان.

وسجل سعر الباذنجان الأبيض بين 7 و10 جنيهات.

وتراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

سجل الفلفل الرومي صوب أسعارًا تتراوح بين 8 و15 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 8 و11 جنيهًا.

بلغت أسعار الفلفل الحامي صوب من 11 إلى 17 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) من 23 إلى 27 جنيهًا.

سجلت الملوخية أسعارًا بين 3 و6 جنيهات.

تراوحت أسعار الخيار صوب بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سجل سعر الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات.

سجل القلقاس من 23 إلى 25 جنيهًا.

بلغ سعر البطاطا من 3.5 إلى 7.5 جنيه.

سجل الثوم أسعارًا تتراوح من 45 إلى 75 جنيهًا.

حقق سعر اللفت بين 3 و5 جنيهات.

وصل سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات أيضًا.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي بين 15 و19 جنيهًا.

وسجل الجريب فروت سعرًا يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

بلغ سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات.

سجل سعر العنب الرومي الأحمر من 25 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تراوحت أسعار التفاح الأمريكي الإيطالي (كرتونة 20 كيلو) بين 40 و90 جنيهًا.

بلغت أسعار المانجو الزبدية من 29 إلى 30 جنيهًا.

سجلت أسعار المانجو البلدي بين 16 و22 جنيهًا.

بلغ سعر الليمون البلدي من 4 إلى 10 جنيهات.

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