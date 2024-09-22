الطماطم بكام انهاردة.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 22-9-2020

تواصل أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 22-9-2024، ارتفاعها داخل أسواق الجملة والتجزئة، وقد قفزت أسعار الخضار والفاكهة بشكل جنوني خلال الفترة الماضية، وفسر البعض أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة هو ارتفاع درجات الحرارة التي أدت الى تلف المحصول ونقص المعروض.

أسعار الخضار اليوم للمستهلك

توقعت شعبة الخضروات، أن أسعار الخضار والفاكهة، من المتوقع أن تعرف طريقها للتراجع خلال الشهر المقبل، تزامنا مع انطلاق مبادرة من الغيط للبيت بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

أسعار الخضار اليوم في مصر

تتصدر أسعار الخضار محركات البحث على جوجل، بسبب رغبة المستهلكين في البحث عن أسعار الخضار، الذي يعد من أهم السلع التي لا يمكن الاستغناء عنه، وتحرص المرأة المصرية على شراء الطماطم والبطاطس والبصل لإعداد الاطعمة اليومية، ولذا يهتم “ الموجز ”، بتقديم خدمة نشر أسعار الخضار والفاكهة للمتابعين، وفقا للأسعار التي أعلنتها بورصة سوق العبور، والتي جاءت على النحو الآتي:

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

يصل سعر الطماطم إلى 20 جنيها.

سجل سعر كيلو الكوسة ما بين 16 إلى 28 جنية.

سجل سعر كيلو البطاطس ما بين 12 إلى 22 جنيها.

سجل سعر كيلو القلقاس ما بين 20 إلى 25 جنيها.

سجل سعر كيلو الثوم ما بين 45 إلى 75 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم



سجل سعر كيلو البصل ما بين 5 إلى 9 جنيها.

سجل سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25 إلى 30 جنيها.

سجل سعر كيلو الجزر مابين 7 إلى 10 جنيها.

سجل سعر كيلو الباذنجان مابين 5 إلى 7 جنيها.

سجل سعر كيلو الملوخية 5 جنيها.

سجل سعر كيلو الفلفل 10 جنية.

أسعار الفاكهة اليوم



سجل سعر كيلو المانجا مابين 25 إلى 30 جنيها.

سجل سعر العنب مابين 20 إلى 25 جنيها.

سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي مابين 10 إلى 13 جنيها.

سجل سعر الجريب فروت سعر 6 إلى 9 جنية.

سجل سعر الموز مابين 18 إلى 20 جنيها.

سجل سعر كليو الموز المغربي 15 جنيها.

سجل سعر كيلو الليمون 8 جنية.

سجل سعر كيلو عنب البناتي من 20 إلى 30 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور



سجل سعر كيلو عنب اصفر بناني ما بين 20 إلى 35 جنيها.

سجل سعر كيلو التفاح 40 جنيها.

سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي ما بين 40 إلى 90 جنيها.

سجل سعر كيلو كانتلوب ما بين 10 إلي 15 جنيها.

سجل سعر الكيوي من 60 إلى 120 جنيها.

سجل سعر التين البرشومي إلى 22 جنيها.

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