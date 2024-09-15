الطماطم بكام .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 15-9-2024

حالة من عدم الاستقرار تسيطر على سوق العبور بسبب أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 15-9-2024، حيث أصاب الجنون جميع أسعار الخضار والفاكهة، مما جعل المستهلك في حيرة قبل شراء احتياجاته اليومية من الخضار والفاكه.

تعتمد الأسر المصرية البسيطة على شراء الخضار بشكل كبير، خاصة بعد الزيادات الكبيرة التي لحقت بأسعار اللحوم والأسماك، ولذا يحرصون على متابعة أسعار الخضار والفاكهة، ومن المتوقع أن تعود الأسعار لتعرف طريقها الى الاستقرار من جديد خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة تتصدر يوميا محركات البحث على المواقع الالكترونية المختلفة، حيث تتزايد عمليات البحث بشكل مستمر للوقوف على آخر تطورات الأسعارداخل الأسواق، ولذا يحرص “الموجز”، على تقديم خدمة نشر أسعار الخضار والفاكهة للمتابعين، وفقا للأسعار التي تعرضها شاشات بورصة سوق العبور والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضار اليوم

يتراوح سعر الطماطم بين 30 إلى 35 جنيها.

سعر البطاطس بلغ من 25 إلى 30 جنيها.

سعر الكوسة 20 إلى 30 جنيها.

سعر الباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات.

سعر الخيار من 20 إلى 30 جنيها.

سعر الفلفل 20 جنيها

سعر كيلو الجزر من 25 إلى 30 جنيها.

سعر الشطة بارده 20 جنيها.

سعر الشطة حارة 20 جنيها.

سعر البامية 55 جنيها.

سعر الملوخية الخضراء 20 جنيها.

سعر الفلفل الوان 55 جنيها.

سعر البصل ابيض 15 جنيها.

سعر البصل احمر 15 جنيها.

سعر الثوم 65 جنيها.

ثلاثة ربط خضرة 10 جنيهات.

ربطة الجرجير: 3 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم



سعر البلح البرحى من 50 إلى 60 جنيها.

سعر بلح سيوة من 45 إلى 50 جنيها.

سعر البلح المحلى من 15 إلى 30 جنيها.

الليمون البلدى: من 25 إلى 30 جنيها.

العنب الأسود: 35 جنيهًا.

العتب الأبيض: 35 جنيها.

البرتقال الصيفي: 25 جنيها.

التفاح المصري: 50 جنيهًا.

المانجو الزبدية: 35 جنيهًا.

المانجو البلدي: 20 إلى 30 جنيهًا.

المانجو العويسي: من 25 إلى 60 جنيها.

التفاح أمريكي إيطالي (كرتونة 20 كيلو): 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

كيلو البطيخ يتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

سعر كيلو البرقوق من 35 إلى 50 جنيها.

سعركيلو الكنتالوب 20 جنيها.

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