الآن أسعار الخضروات والفواكه اليوم الاثنين 2-9-2024 في الأسواق

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين 2-9-2024 في الاسواق، حيث تعد الفواكه والخضروات من أهم الأطعمة التي يجب أن يتناولوها بشكل يومي.

أسعار الفاكهة اليوم

ويهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة أسعار الخضروات اليوم الإثنين 2-9-2024، حيث أرتفعت أسعار الفواكه والخضروات خلال الأيام الماضية.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين



ارتفعت أسعار الخضار اليوم الإثنين 2-9-2024، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 21 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم الإثنين 2-9-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 19 إلى 21 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 20 إلى 26 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات

أسعار الفواكه اليوم الإثنين

واستقرت أسعار الفواكه اليوم الإثنين في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.



تقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وجاءت أسعار الفواكه اليوم الإثنين في الأسواق كالتالي:

-سجل سعر كيلو الموز ما بين 15 و20 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

أسعار الخضروات والفواكه اليوم

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيهات.

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