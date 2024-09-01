شعبة الخضراوات والفاكهة تزف بشرى سارة: انخفاض كبير للأسعار في هذا الموعد

أفاد إبراهيم الحداد، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية والمتحدث الرسمي باسم سوق العبور، بأن انخفاض أسعار الخضراوات يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار درجات الحرارة وانخفاضها.

يتساءل الناس يوميًا عن أسعار الخضروات والفاكهة, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية اليوم 1 سبتمبر 2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتوقعات الأيام المقبلة.

توقعات بانخفاض ملحوظ في أسعار الخضراوات

وأشار الحداد إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الخضراوات انخفاضاً ملحوظاً في الأسبوع المقبل، وذلك نتيجة لانخفاض درجات الحرارة واعتدال الأحوال الجوية. وأضاف أن الأسعار ستنخفض تدريجياً، ومن المتوقع أن تشمل هذه التغيرات أسعار الطماطم أيضاً، بشرط استقرار المناخ وتراجع درجات الحرارة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024

وفيما يخص أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم، أفاد تقرير الأسعار على النحو التالي:

العنب:

عنب بناتي أصفر: يتراوح بين 20 و32 جنيهاً.

عنب بناتي أحمر: يتراوح بين 20 و32 جنيهاً.

عنب أحمر كرمسن: يتراوح بين 25 و30 جنيهاً.

عنب أحمر أسود: يتراوح بين 25 و30 جنيهاً.

البرتقال:

البرتقال الصيفي يتراوح بين 10 و13 جنيهاً.

الليمون:

الليمون البلدي يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

التفاح:

التفاح المصري: يتراوح بين 20 و40 جنيهاً.

التفاح الأمريكي والإيطالي: يتراوح بين 40 و90 جنيهاً.

البطيخ:

يتراوح بين 64 و80 جنيهاً للوزن من 8 إلى 10 كيلو جرامات.

الجوافة:

تتراوح بين 8 و20 جنيهاً.

البلح السيوي:

يتراوح بين 35 و65 جنيهاً.

التين البرشومي:

يتراوح بين 16 و26 جنيهاً.

الرمان:

يتراوح بين 8 و20 جنيهاً.

المانجو:

المانجو الزبدية تتراوح بين 22 و25 جنيهاً.

المانجو البلدي تتراوح بين 16 و20 جنيهاً.

المانجو العويس تتراوح بين 25 و40 جنيهاً.

الشمام:

يتراوح بين 8 و14 جنيهاً.

التيمور:

يتراوح بين 25 و40 جنيهاً.

الفص:

يتراوح بين 40 و90 جنيهاً.

السكري:

يتراوح بين 17 و21 جنيهاً.

رئيس شعبة الفاكهة يتوقع استقرار الأسعار حتى نهاية نوفمبر

كما أشار رئيس شعبة الفاكهة إلى أن الأسعار لن تشهد أي زيادات ملحوظة حتى نهاية نوفمبر، مما يعزز التوقعات بانخفاض الأسعار واستقرارها في الفترة القادمة.

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين 19-8-2024 في الأسواق

أسعار الفاكهة والخضروات في سوق العبور اليوم.. بعد استقرارها الفترة الحالية