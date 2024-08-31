يتابع الكثيرون أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 31-8-2024، حيث يهتم الناس بشراء الفاكهة والخضروات، لاسيما خلال فصل الصيف، ليتمكنوا من مواجهة الطقس الحار، لذلك يحرص الموجز على نشر أسعار الفواكه والخضروات بشكل يومي.

أسعار الخضار اليوم السبت



- يتراوح سعر الطماطم من 9 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس من 12 إلى 22 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة من 16 إلى 22 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 35 إلى 45 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 5 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 7 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 20 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 12 إلى 15 جنيهًا.

- يتراوح سعر القلقاس من 20 إلى 24 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الثوم من 45 إلى 75 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم السبت

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 11 إلى 13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجريب فروت من 6 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 3 إلى 11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 7 جنيهات.

- يبلغ سعر العنب الأسود من 25 إلى 30 جنيهًا.

- يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 20 إلى 40 جنيهًا.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 40 إلى 90 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو الزبدية من 22 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.

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