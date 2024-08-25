أسعار الخصار والفاكهة اليوم الأحد 25-8-2024..وصلت كام؟

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 حالة من التباين الملحوظ، وشهدت بعض الاسعار استقرارًا بينما تفاوتت أسعار البعض اللآخر.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم باعتباهم من أهم السلع الغذائية الأساسية, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 25-8-2024, وفقًا لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

تراوحت أسعار الطماطم بين 10 و15 جنيهًا.

سجلت أسعار البطاطس من 12 إلى 22 جنيهًا.

بلغ سعر البصل ما بين 5 و8 جنيهات.

استقرت أسعار الكوسة بين 16 و28 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة

تراوح سعر الجزر بدون عروش بين 7 و10 جنيهات.

وصلت أسعار الفاصوليا إلى ما بين 25 و35 جنيهًا.

بلغ سعر الباذنجان البلدي من 3.5 إلى 7.5 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 3.5 و8.5 جنيهات.

وصل سعر الفلفل الرومي البلدي إلى ما بين 4 و9 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الرومي الصوب بين 4 و9 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 6 و11 جنيهًا.

وصل سعر الفلفل الحامي الصوب بين 11 و21 جنيهًا.

بلغ سعر الفلفل الألوان "أصفر-أحمر-برتقالي" ما بين 15 و25 جنيهًا.

سجلت الملوخية سعرًا يتراوح بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الخيار الصوب بين 15 و19 جنيهًا.

بلغ سعر الخيار البلدي من 6 إلى 11 جنيهًا.

سجل القلقاس ما بين 20 و24 جنيهًا.

تراوح سعر البطاطا بين 4 و9 جنيهات.

وصل سعر الثوم إلى ما بين 45 و75 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 3 و5 جنيهات.

بلغ سعر البنجر ما بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 10 و13 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة

بلغ سعر الجريب فروت ما بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر الليمون البلدي بين 3 و8 جنيهات.

استقر سعر الليمون الأضاليا بين 3 و5 جنيهات.

وصل سعر العنب الأسود إلى ما بين 20 و35 جنيهًا.

تراوح سعر التفاح المصري بين 20 و40 جنيهًا.

بلغ سعر التفاح الأمريكي الإيطالي "كرتونة 20 كيلو" بين 40 و90 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو الزبدية بين 23 و25 جنيهًا.

بلغ سعر المانجو البلدي ما بين 15 و20 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: سعر سوق العبور.. أسعار الخضار والفواكه اليوم الخميس 15-8-2024 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 في سوق العبور