تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

يهتم عدد كبير من المواطنين والتجار بمتابعة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 18سبتمبر 2024، حيث ارتفعت أسعار الخضار والفاكهة خلال الأيام الماضية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء



ارتفعت أسعار الخضار اليوم الأربعاء 18-8-2024، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 25 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم الأربعاء 18-9-2024 كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 19 إلى 25 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20 إلى 25جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 6 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 12 من إلى 15 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

واستقرت أسعار الفواكهة اليوم الاربعا 18-9-2024 في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.



تقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وجاءت أسعار الفواكه اليوم الأربعاء في الأسواق كالتالي:

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

-يتراوح سعر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيهات.

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