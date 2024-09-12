ارتفاع سعر الطماطم.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 12-9-2024 في الأسواق

يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 12-9-2024، حيث ارتفعت اسعار الفواكه والخضروات خلال الأيام الماضية، كما ارتفعت أسعار الخضروات بشكل كبير في الأسواق.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

الخضروات والفواكه من أكثر الأطعمة المفيدة والتي يجب عليك تناولها بشكل يومي، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة مثل مضادات الأكسدة والالياف والفيتامينات المتنوعة.

أسعار الخضار اليوم الخميس

ارتفعت أسعار الخضار اليوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 21 جنيهًا.

وينشر لكم الموجز أسعار الخضار اليوم الخميس كالتالي:



- يتراوح سعر الطماطم من 10 إلى 15 جنيهًا

- يتراوح سعر البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا

- يتراوح سعر البصل من 5 إلى 7 جنيه

- يتراوح سعر الكوسة من 14 إلى 20 جنيهًا

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا

- يتراوح سعر الفاصوليا من 35 إلى 45 جنيهًا

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 8 إلى 10 جنيهًا

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 5 إلى 10 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 9 إلى 15 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفـل حامي صوب من 11 إلى 15

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفـل حامـي صـوب من 11 إلى 15 جنيهًا

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر- أحمر- برتقالي» من 20 إلى 30 جنيهًا

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب من 15 إلى 19 جنيهًا

- يتراوح سعر الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا

- يتراوح سعر البطاطا من 8 إلى 10 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم الخميس

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 12-9-2024 في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.



تقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

وجاءت أسعار الفواكه اليوم الخميس في الأسواق كالتالي:

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

-يتراوح سعر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

يتراوح سعر البلح من 10 إلى 20 جنيها

يتراوح سعر الجوافة من 15 إلى 20 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيهات.

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