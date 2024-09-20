أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024 في الأسواق

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 20-9-2024، حيث ارتفعت أسعار الفاكهة والخضار خلال الأيام الماضية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.



تقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

أسعار الفواكه اليوم الجمعة

ويوضح الموجز على النحو التالي أسعار الفواكه اليوم الجمعة في الأسواق :

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيها

أسعار الخضار اليوم الجمعة



ارتفعت أسعار الخضار اليوم الجمعة 20 سبتمبر، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 21 جنيهًا.

ونوضح لكم أسعار الخضار اليوم الجمعة كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم من 25 إلى 35 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 20 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20إلى 25جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.

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