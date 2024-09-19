صدمة في أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 19-9-2024

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. تشهد أسعار الخضار والفاكهة، حالة من التباين وعدم الاستقرار داخل سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 19-9-2024، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة، نتيجة لقلة المعروض.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم للمستهلك

ومنذ الارتفاعات الجنوبية التي ظهرت على أسعار العديد من السلع الخضروات، وبدأت البيوت المصرية خاصة الأسر البسيطة تعتمد على الخضراوات بصورة كبيرة في التغذية، وانعكس ذلك على محركات البحث بجوجل، حيث يتسابق الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومى.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في مصر

ويستعرض «الموجز»، خلال السطور التالية آخر تحديث وصلت له أسعار الخضراوات، والتى جاءت كالآتى :

أسعار الخضار اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم 35 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البطاطس 25 جنيهًا.

وبلغ سعر البصل الأحمر بين 10 جنيهات و12.5 جنيه للكيلو.

سجل البصل الأبيض ما بين 11و15 جنيهاً للكيلو.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

الكوسة ما بين 15 جنيهات و21 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 2.5 و6.5 جنيه للكيلو.

وحقق سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

سعر كيلو الفلفل الحامي 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الليمون بـ 20 جنيهًا.

سعر كيلو البسلة الخضراء بـ20 جنيهًا.

سعر الكرنب يتراوح بين 15 لـ 20 جنيهًا حسب الحجم.

سعر الخيار اليوم 20 جنيهًا.

وسجلت الملوخية ما بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر كيلو الخيار الصوب بين 14 و20 جنيهًا للكيلو.

وحقق سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

سجل سعر البامية من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الثوم من 46 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

الكابوتشى بـ3.5 و5 جنيهات.

سعر البنجر الأحمر الـ3 روس بـ5 جنيهات الحجم الصغير والكبير الكيلو بـ5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر كيلو عنب بناتي أحمر من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

سجل سعر العنب الرومي الأحمر من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو التفاح البلدي من 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو برتقال صيفي من 11 إلى 13 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو العنب بناتي أصفر من 20 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو المانجو من 12 إلى 90 جنيهًا للكيلو حسب النوع.

بلغ سعر رمان في سوق العبور من 15 إلى 21 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الكنتالوب في سوق العبور من 8 إلى 12 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح الأمريكاني من 40 إلى 90 جنيهًا.

سجل سعر بلح بارحي من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر التين البرشومي من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.

تباينت أسعار الموز المغربي من 10 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

تراوحت أسعار كيلو الموز الصعيدي من 8 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.

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