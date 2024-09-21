‎أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 21-9- 2024.. شوف سعر البصل بكام؟

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الخضار والفاكهة اليوم، السبت 21 سبتمبر 2024، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب نتيجة اقتراب موسم الأعياد، وكذلك تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج.

‎أسعار الخضروات والفواكه اليوم

حيث تؤثر العديد من العوامل على أسعار هذه السلع، مثل الظروف المناخية، والسياسات الزراعية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية. يتابع المستهلكون والمزارعون والتجار هذه الأسعار عن كثب لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل فعال.

‎أسعار الخضار والفواكه اليوم

و يستعرض لكم موقع الموجز خلال السطور التالية أسعار بعض أنواع الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية.

‎أسعار الخضار اليوم

شهدت أسعار الخضار اليوم، السبت، تغيرات ملحوظة في السوق، وجاءت الأسعار كالتالي:

ونوضح لكم أسعار الخضار اليوم الجمعة كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم من 30 إلى 40 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 20 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20إلى 25جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

أسعار الفواكه والخضار اليوم

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات.

‎أسعار الفاكهة اليوم

ويوضح الموجز على النحو التالي أسعار الفواكه اليوم الجمعة في الأسواق :

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها.

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