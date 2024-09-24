يبحث العديد من المواطنين والتجار عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 24-9-2024، في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الخضار خلال الأيام الماضية، خاصة سعر الطماطم ما أثار اهتمام المواطنين لمعرفة أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي، أسعار الخضار في الأسواق:

- يتراوح سعر الطماطم من 35 إلى 40 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس من 20 إلى 26 جنيها.

- يتراوح سعر البصل من 10 إلى 15 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة من 20 إلى 25 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى 15 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها.

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري في الأسواق حيث سجل سعر ميلو المانجا السكري 20 جنيهًا.

وتقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

وينشر الموجز على النحو التالي أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء في الأسواق :

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-يتراوح سعر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيها

-سجل سعر كيلو البلح 25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الجوافة من 12 إلى 15 جنيهًا.

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