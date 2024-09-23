سعر الطماطم الآن.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 23-9-2024 في سوق العبور

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين 23-9-2024، حيث ارتفعت أسعار الخضار والفاكهة خلال الأيام الماضية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الاثنين

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الإثنين سبتمبر الجاري في الأسواق حيث سجل سعر المانجا السكري 20 جنيهًا للكيلو.



وينشر الموجز على النحو التالي أسعار الفواكه اليوم الإثنين في الأسواق :

-سجل سعر كيلو الموز 20 جنيهًا.

-يتراوح سعلر كيلو التين البرشومي من 20 إلى 35 جنيهًا.

-يبلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 35 جنيهًا

-يبلغ سعر العنب البناتي من 25 إلى 25 جنيهًا.

-يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 35 إلى 40 جنيه

-يتراوح سعر التفاح أمريكي من 40 إلى 90 جنيه

-يتراوح سعر المانجو الزبدية من 17 إلى 20 جنيه

-يتراوح سعر المانجو البلدي من 20 إلى 25 جنيها

يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 10 إلى 17 جنيها

يتراوح سعر الليمون بلدي من 25 إلى 27 جنيها

-يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 20 إلى 28 جنيها.

تراوح سعر كيلو البلح من 12 إلى 20 جنيها

تراوح سعر كيلو الجوافة من 15 إلى 20 جنيها

وتقلل الفاكهة من الالتهاب وذلك لأنها تحتوي على عدة عناصرها غذائية مثل مضادات الأكسدة وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، وتعد الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم الإثنين في الأسواق

أما عن الخضار فأرتفعت أسعاره اليوم الإثنين 23 سبتمبر الجاري، في الأسواق بعد انخفاضها خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 35 جنيهًا.

ونوضح لكم أسعار الخضار اليوم الإثنين كالتالي:

سعر الطماطم الآن

- يتراوح سعر الطماطم من 35 إلى 40 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 20 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20إلى 25جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل حامي صوب من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 15 إلى 27 جنيه

-يتراوح سعر الخيار صوب من 11 إلى 17 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر البطاطا من 4 إلى 8 جنيهات

يتراوح سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيها

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