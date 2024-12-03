الطماطم وصلت كام؟.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم االثلاثاء 3-12-2024

تباينت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المحلية اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، مقارنة بأسعارها في سوق العبور وأسواق الجملة، فقد شهدت بعض الأصناف انخفاضًا ملحوظًا.

بينما حافظت أصناف أخرى على استقرارها، وسط تأثير تكاليف النقل وهامش أرباح التجار على الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك، لذا، سوف يرصد لكم الموجز فيما يلي أسعار الخضار والفاكهة اليوم،، في الاسواق على النحو التالي:

أسعار الخضار اليوم

حيث يأتي سعر الطماطم بأسعار تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيهات للكيلو، بينما تتراوح أسعار البطاطس من 5 إلى 10 جنيهات.

تسجل البطاطا الحلوة، نحو 6.5 و10 جنيهات للكيلو، في حين أن الباذنجان العروس يباع بـ12 جنيهًا للكيلو، والباذنجان الأبيض بـ6.5 جنيه، والباذنجان المخصص للتخليل بـ12 جنيهًا، أما الباذنجان الرومي فيتراوح سعره من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو.

كما يباع البصل الأصفر والأبيض بسعر 30 جنيهًا للكيلو، بينما سعر البصل الأحمر 22 جنيهًا.

أما الفلفل الأحمر والشطة فيباع بـ25 جنيهًا، والفلفل الرومي والفلفل الحامي بـ20 جنيهًا، والفلفل الألوان تتراوح أسعاره بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

وسجل الجزر بـ20 جنيهًا، والليمون بنفس السعر، بينما تتراوح أسعار الكوسة من 8 إلى 20 جنيهًا للكيلو. أخيرًا، سعر البسلة يصل إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم

حيث تتفاوت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم وفقًا لنوعها وجودتها، حيث يتم عرض التفاح الأخضر بأسعار تتراوح بين 120 و150 جنيهًا للكيلو، بينما يباع العنب المستورد بـ110 جنيهات للكيلو، ويعرض البرقوق المستورد بـ130 جنيهًا للكيلو، أما التفاح الأحمر والأصفر بـ90 جنيهًا.

كما تتراوح أسعار الجوافة بين 15 و25 جنيهًا للكيلو، في حين يباع البرتقال بـ15 جنيهًا، والكمثرى البلدية بـ35 جنيهًا، والكمثرى المستوردة بـ135 جنيهًا.

ومن ناحية أخرى، يصل سعر الكيوي إلى 340 جنيهًا للكيلو، والأفوكادو 180 جنيهًا، والخوخ البلدي 50 جنيهًا والخوخ المستورد 125 جنيهًا.

بينما تباع المانجو بأسعار تتراوح بين 35 و60 جنيهًا، وتعرض القشطة بـ200 جنيه للكيلو، ومانجو كنت بـ40 جنيهًا. القشطة البلدي تباع بـ80 جنيهًا، بينما تتراوح أسعار البطيخ من 50 إلى 80 جنيهًا للواحدة.

أما الموز البلدي فيباع بـ30 جنيهًا، والموز المستورد بـ120 جنيهًا، والبلح البرحي بـ65 جنيهًا للكيلو، والبرتقال أبو سرة بـ20 جنيهًا.

كما تصل أسعار الكاكا إلى ما بين 16 و30 جنيهًا للكيلو، في حين أن سعر الكيوي يتراوح من 70 إلى 150 جنيهًا، والأفوكادو من 70 إلى 150 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

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