أسعار الخضار اليوم الأربعاء 27-11-2024 بالكيلو

أسعار الخضار اليوم بالكيلو.. أعلن سوق العبور للجملة عن ارتفاع بعض أسعار الخضار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، ليتراوح سعر كيلو الثوم ما بين 65 و85 جنيه, وسجل كيلو الفلفل الألوان بين 45 و55 جنيه.

أسعار الخضار اليوم بالكيلو

يستعرض “الموجز” خلال التقرير التالي، أسعار الخضار اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بالكيلو, وفقًا لسوق العبور للجملة، وجاءت كالتالي:

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم

سعر كيلو الطماطم: تراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

سعر كيلو البطاطس: بلغ بين 8 و14 جنيه.

سعر كيلو البصل الأبيض: تراوح بين 14 و20 جنيه.

سعر كيلو البصل الأحمر: سجل بين 9.5 و13.5 جنيه.

سعر كيلو الكوسة: تراوح بين 7 و13 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا: بلغ بين 8 و12 جنيه.

سعر كيلو الباذنجان البلدي: سجل بين 6 و9 جنيه.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي: تراوح بين 12 و16 جنيه.

سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي: بلغ بين 9 و15 جنيه.

سعر كيلو الملوخية: تراوح بين 11 و13 جنيه.

سعر كيلو الخيار البلدي: بلغ بين 8 و10 جنيه.

سعر كيلو القلقاس: سجل بين 12 و15 جنيه.

سعر كيلو الثوم: تراوح بين 65 و85 جنيه.

سعر كيلو الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالي): سجل بين 45 و55 جنيه.

سعر كيلو البسلة: بلغ بين 25 و33 جنيه.

سعر كيلو الزيتون التفاحي: تراوح بين 70 و100 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر كيلو البرتقال البلدي: تراوح بين 7 و10 جنيه.

سعر كيلو البرتقال السكري: بلغ بين 7 و10 جنيه.

سعر كيلو البرتقال أبو سرة: سجل بين 8 و12 جنيه.

سعر كيلو الجريب فروت: تراوح بين 7 و15 جنيه.

سعر كيلو الليمون البلدي: بلغ بين 15 و25 جنيه.

سعر كيلو الليمون الأضاليا: سجل بين 4 و7 جنيه.

سعر كيلو العنب الأحمر الرومي: تراوح بين 17 و23 جنيه.

سعر كيلو التفاح الأمريكي والإيطالي (كرتونة 20 كيلو): بلغ بين 50 و100 جنيه.

سعر كيلو الجوافة: سجل بين 16 و22 جنيه.

سعر كيلو التين البرشومي: تراوح بين 15 و30 جنيه.

سعر كيلو الكانتلوب: بلغ بين 9 و15 جنيه.

سعر كيلو الرمان: سجل بين 19 و27 جنيه.

سعر كيلو القشطة البلدي: تراوح بين 35 و45 جنيه.

سعر كيلو الكيوي: بلغ بين 70 و150 جنيه.

سعر كيلو الكاكا: سجل بين 25 و30 جنيه.

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