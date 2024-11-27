اعرف أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 27-11-2024 .. الثوم بـ 85 جنيه

أسعار الخضار والفاكهة.. سيطرت حالة من الاستقرار على أسعار الخضار والفاكهة، اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، في كلاً من الأسواق المحلية، وسوق العبور مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر 2024، وقد أظهرت التقارير الرسمية من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء استقرارًا نسبيًا في الأسعار في سوق العبور.

أسعار الخضروات والفواكه اليوم للمستهلك

وتعد الخضروات والفاكهة من أهم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، نظراً لدورها الكبير في تلبية احتياجاتهم اليومية من العناصر الغذائية الضرورية، مثل الفيتامينات والمعادن والألياف. كما أنها تشكل جزءاً أساسياً من النظام الغذائي المتوازن، وتساهم في الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في الأسواق

ومع تقلبات السوق والتغيرات في الإنتاج، تظل أسعار الخضروات والفواكه محور اهتمام المواطنين، مما يجعل متابعة أسعارها أمرًا بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وفيما يلي يقدم “ الموجز ”، في التقر التالي أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الخضار اليوم

يترواح سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 6 جنيهات.

يترواح سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 14 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو البصل الأبيض من 13 إلى 17 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو البصل الأحمر من 9 إلى 14 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 11 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الجزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 12 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الباذنجان الأبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي من 11 إلى 14 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الفلفل الرومي صوب من 11 إلى 14 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم للمستهلك



يترواح سعر كيلو الفلفل الحامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) من 40 إلى 55 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 13 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الخيار البلدي من 7 إلى 10 جنيهات.

يترواح سعر كيلو البسلة من 25 إلى 35 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو السبانخ من 9 إلى 13 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو البطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

يترواح سعر كيلو البنجر من 4 إلى 6 جنيهات.

يترواح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة



يترواح سعر كيلو الزيتون التفاحي من 70 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو البيكول والمنزيل من 70 إلى 90 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الزيتون العزيزى لكويد من 70 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو الدولسي والعاص من 70 إلى 90 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو العجيزي والشملالي من 70 إلى 90 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الخرشف من 30 إلى 40 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو البصل الأخضر من 15 إلى 20 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الكرات من 7.5 إلى 10 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الخس من 3 إلى 5 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الخس المشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الخس المر من 2 إلى 4 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الخس الأحمر من 2 إلى 4 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الخس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الكرنب من 4 إلى 5 جنيهات.

يترواح سعر كيلو كرنب سلطة من 15 إلى 20 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الكرنب الأحمر من 15 إلى 20 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهات.

يترواح سعر كيلو البروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الكرفس من 12 إلى 15 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الكرفس الفرنسي من 7.5 إلى 10 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الفجل الأحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الفجل الصيني من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة



يترواح سعر كيلو الفينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

يترواح سعر كيلو الشبت من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو البقدونس من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو الجرجير من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو الكسبرة من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو النعناع من 7.5 إلى 10 جنيهات.

يترواح سعر كيلو السلق من 7.5 إلى 10 جنيهات.

يترواح سعر كيلو القرع العسل من 40 إلى 120 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو الزعتر من 45 إلى 50 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو عيش الغراب من 80 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو روز ميري من 45 إلى 50 جنيهًا.

يترواح سعر كيلو مرمرية من 45 إلى 50 جنيهًا.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة اليوم

يترواح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7 إلى 11 جنيه.

يترواح سعر كيلو البرتقال السكري من 7 إلى 11 جنيه.

يترواح سعر كيلو البرتقال أبو سرة من 9 إلى 12 جنيه.

يترواح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 5 جنيه.

يترواح سعر كيلو اليوسفي من 9 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو الجريب فروت من 7 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو الليمون الحلو من 6 إلى 12 جنيه.

يترواح سعر كيلو الليمون البلدي من 16 إلى 24 جنيه.

يترواح سعر كيلو الليمون اضاليا من 4 إلى 7 جنيه.

يترواح سعر كيلو العنب كرمسن من 30 إلى 45 جنيه.

يترواح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر من 15 إلى 27 جنيه.

يترواح سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي من 50 إلى 100 جنيه.

يترواح سعر كيلو التفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة

سعر الفاكهة اليوم في مصر

يترواح سعر كيلو التفاح السوري اللبناني من 40 إلى 80 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح سماني من 9 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح زغلول من 15 إلى 25 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح أم الفراخ من 7 إلى 9 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح رملي من 9 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح سيوي من 35 إلى 75 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح بارحي من 55 إلى 65 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح بنت عيشة من 9 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو البلح ثلاجة من 9 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو التين برشومي من 15 إلى 30 جنيه.

يترواح سعر كيلو الجوافة من 16 إلى 22 جنيه.

يترواح سعر كيلو الرمان من 17 إلى 27 جنيه.

يترواح سعر كيلو الكانتلوب من 8 إلى 14 جنيه.

يترواح سعر كيلو الكاكا من 25 إلى 35 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة



يترواح سعر كيلو مانجو كيت من 37 إلى 45 جنيه.

يترواح سعر كيلو بطيخ 1 من 88 إلى 110 جنيه.

يترواح سعر كيلو بطيخ 2 من 54 إلى 72 جنيه.

يترواح سعر كيلو بطيخ 3 من 28 إلى 42 جنيه.

يترواح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يترواح سعر كيلو نكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيه.

يترواح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيه.

يترواح سعر كيلو كمثرى مستوردة من 125 إلى 0 جنيه.

يترواح سعر كيلو أناناس من 75 إلى 0 جنيه.

يترواح سعر كيلو دوم من 20 إلى 0 جنيه.

يترواح سعر كيلو قشطة بلدي من 35 إلى 45 جنيه.

يترواح سعر كيلو قشطة عبد الرازق من 110 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر كيلو كيوي من 70 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر كيلو أبو فروة من 65 إلى 0 جنيه.

أسعار الخضار والفاكهة

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم

يترواح سعر كيلو باباظ من 9 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو أفوكاتو من 70 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر كيلو جنزبيل من 70 إلى 150 جنيه.

يترواح سعر كيلو موز وليم من 15 إلى 19 جنيه.

يترواح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيه.

يترواح سعر كيلو موز بلدي من 11 إلى 15 جنيه.

يترواح سعر كيلو موز بيكو من 18 إلى 22 جنيه.

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