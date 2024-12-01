أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 1-12-2024 .. البصل بكام انهاردة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الخضار والفاكهة ، يحرص المواطنون على متابعة أحدث الأسعار بشكل يومي لضمان التوازن بين احتياجاتهم الغذائية وقدرتهم على الشراء.

ومع بداية شهر ديسمبر 2024، نعرض لكم في هذا التقرير الذي ينشره موقع " الموجز " فيما يلي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد، لتواكبوا آخر المستجدات في أسواق المواد الغذائية وتتمكنوا من اتخاذ قراراتكم الشرائية بناءً على المعطيات الحالية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم للمستهلك

وتعتبر أسعار الخضار والفاكهة من أبرز الموضوعات التي تشغل بال المواطنين بشكل يومي، حيث تعتمد عليها الأسر البسيطة في إعداد الكثير من الوجبات الغير مكلفة.

أسعار الخضار اليوم

ترواح سعر الطماطم: من 3.5 إلى 5

ترواح سعر البطاطس: من 5 إلى 13

ترواح سعر البصل الأبيض: من 12 إلى 20

ترواح سعر البصل الأحمر: من 9.5 إلى 13.5

ترواح سعر الكوسة: من 8 إلى 12

ترواح سعر الجزر بدون عروش: من 6 إلى 9

ترواح سعر الفاصوليا: من 10 إلى 12

ترواح سعر الباذنجان البلدي: من 7 إلى 9

ترواح سعر الباذنجان الرومي: من 3 إلى 6

ترواح سعر الباذنجان الأبيض: من 5 إلى 9

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر الخضار اليوم

ترواح سعر الفلفل الرومي البلدي: من 14 إلى 17

ترواح سعر الفلفل الرومي صوب: من 14 إلى 17

ترواح سعر الفلفل الحامي البلدي: من 8 إلى 14

ترواح سعر الفلفل الحامي صوب: من 15 إلى 18

ترواح سعر الفلفل الألوان: من 35 إلى 55

ترواح سعر الملوخية: من 10 إلى 12

ترواح سعر الخيار صوب: من 16 إلى 20

ترواح سعر الخيار البلدي: من 10 إلى 12

ترواح سعر البسلة: من 25 إلى 30

ترواح سعر السبانخ: من 8 إلى 10

ترواح سعر القلقاس: من 12 إلى 15

ترواح سعر البطاطا: من 3.5 إلى 8.5

ترواح سعر الثوم: من 6.5 إلى 8.5

ترواح سعر اللفت: من 2 إلى 4

ترواح سعر البنجر: من 4 إلى 6

ترواح سعر القثاء: من 5 إلى 8

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات اليوم

ترواح سعر الزيتون التفاحى: من 70 إلى 100

ترواح سعر البيكول ومنزيل: من 70 إلى 90

ترواح سعر الزيتون عزيزى لكويد: من 70 إلى 100

ترواح سعر دولسى وعاص: من 70 إلى 90

ترواح سعر عجيزى وشملالى: من 70 إلى 90

ترواح سعر الخرشوف: من 30 إلى 15

ترواح سعر البصل الأخضر: من 15 إلى 5

ترواح سعر الكرات: من 7.5 إلى 3

ترواح سعر الخس: من 6 إلى 7

ترواح سعر الخس المشرشر: من 2 إلى 4

ترواح سعر الخس المر: من 2 إلى 4

ترواح سعر الخس الأحمر: من 2 إلى 4

ترواح سعر الخس كابوتشى: من 6 إلى 9

ترواح سعر الكرنب: من 4 إلى 5

ترواح سعر كرنب السلطة: من 15 إلى 5

ترواح سعر الكرنب الأحمر: من 15 إلى 4

ترواح سعر القرنبيط: من 3.5 إلى 5.5

ترواح سعر البروكلى: من 10 إلى 12

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



ترواح سعر الكرفس: من 12 إلى 6

ترواح سعر الكرفس الفرنسى: من 7.5 إلى 3

ترواح سعر الفجل الأحمر: من 3 إلى 5

ترواح سعر الفجل الصيني: من 3 إلى 5

ترواح سعر الفينوكيا: من 3 إلى 5

ترواح سعر الشبت: من 80 إلى 30

ترواح سعر البقدونس: من 80 إلى 35

ترواح سعر الجرجير: من 80 إلى 40

ترواح سعر الكسبرة: من 80 إلى 36

ترواح سعر النعناع: من 7.5 إلى 2

ترواح سعر السلق: من 7.5 إلى 4

ترواح سعر القرع العسل: من 40 إلى 120

ترواح سعر الزعتر: من 45 إلى 15

ترواح سعر عيش الغراب: من 80 إلى 25

ترواح سعر روز ميرى: من 45 إلى 15

ترواح سعر مرمرية: من 45 إلى 10

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

ترواح سعر البرتقال البلدي: من 7 إلى 10

ترواح سعر البرتقال السكري: من 7 إلى 10

ترواح سعر البرتقال أبو سرة: من 8 إلى 13

ترواح سعر النارنج: من 3 إلى 5

ترواح سعر اليوسفي: من 8 إلى 13

ترواح سعر الجريب فروت: من 7 إلى 15

ترواح سعر الليمون الحلو: من 6 إلى 12

ترواح سعر الليمون البلدي: من 16 إلى 22

ترواح سعر الليمون أضاليا: من 4 إلى 7

ترواح سعر العنب كرمسن: من 35 إلى 45

ترواح سعر العنب رومي أحمر: من 17 إلى 25

ترواح سعر التفاح الأمريكي الإيطالي: من 50 إلى 100

ترواح سعر التفاح جولدن: من 40 إلى 80

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم

ترواح سعر التفاح السوري اللبناني: من 40 إلى 80

ترواح سعر البلح سماني: من 10 إلى 15

ترواح سعر البلح زغلول: من 20 إلى 25

ترواح سعر البلح أم الفراخ: من 6 إلى 11

ترواح سعر البلح رملي: من 8 إلى 16

ترواح سعر البلح سيوى: من 35 إلى 75

ترواح سعر البلح بارحي: من 55 إلى 65

ترواح سعر البلح بنت عيشة: من 8 إلى 16

ترواح سعر البلح ثلاجة: من 8 إلى 16

ترواح سعر التين برشومي: من 15 إلى 30

ترواح سعر الجوافة: من 15 إلى 25

ترواح سعر الرمان: من 19 إلى 31

ترواح سعر الكانتلوب: من 8 إلى 16

ترواح سعر الكاكا: من 27 إلى 33

ترواح سعر المانجو كيت: من 35 إلى 45

ترواح سعر البطيخ 1: من 88 إلى 110

ترواح سعر البطيخ 2: من 54 إلى 72

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



ترواح سعر البطيخ 3: من 28 إلى 42

ترواح سعر الخوخ المستورد: من 50 إلى 70

ترواح سعر النكتارين المستورد: من 50 إلى 70

ترواح سعر البرقوق المستورد: من 50 إلى 90

ترواح سعر الكمثرى المستوردة: من 125 إلى 0

ترواح سعر الأناناس: من 75 إلى 0

ترواح سعر الدوم: من 20 إلى 0

ترواح سعر القشطة البلدي: من 35 إلى 45

ترواح سعر القشطة عبد الرازق: من 100 إلى 150

ترواح سعر الكيوي: من 70 إلى 150

ترواح سعر أبو فروة: من 65 إلى 0

ترواح سعر الباباظ: من 9 إلى 15

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



ترواح سعر الأفوكادو: من 70 إلى 150

ترواح سعر الجنزبيل: من 70 إلى 150

ترواح سعر الموز وليم: من 15 إلى 19

ترواح سعر الموز المغربي: من 15 إلى 19

ترواح سعر الموز البلدي: من 11 إلى 15

ترواح سعر الموز بيكو: من 18 إلى 22

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