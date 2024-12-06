أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في الأسواق
أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وبقيت الأسعار ضمن نفس النطاق الذي سجلته الأيام الماضية، ويضاف إلى السعر المعلن 7-10 جنيهات في أسواق التجزئة.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
تنشر جريدة “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وفقًا لسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار كالتالي:
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
- سعر الطماطم يتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.
- سعر البطاطس يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
- سعر البصل يتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.
- سعر الكوسة يتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.
- سعر الجزر بدون عروش يتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
- سعر الفاصوليا يتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.
- سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.
- سعر الباذنجان الرومي يتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.
- سعر الباذنجان الأبيض يتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.
- سعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.
- سعر الفلفل الرومي صوب يتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.
- سعر الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.
- سعر الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) يتراوح بين 25 إلى 45 جنيها.
- سعر الملوخية يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
- سعر الخيار صوب يتراوح بين 15 إلى 23 جنيها.
- سعر الخيار البلدي يتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.
- سعر البسلة يتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.
- سعر اللفت يتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
- سعر البنجر يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.
أسعار الفواكه اليوم في سوق العبور
- سعر البرتقال أبو سرة يتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.
- سعر برتقال سكري يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
- سعر البرتقال البلدي يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
- سعر اليوسفي يتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
- سعر عنب كستورد الأصفر يصل إلى 140 جنيها.
- سعر الموز البلدي يتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.
- سعر الموز البيكو يتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.
- سعر الرمان يتراوح بين 16 إلى 30 جنيها.
- سعر الفراولة يتراوح بين 40 إلى 60 جنيها.
- سعر الليمون البلدي يتراوح بين 17 إلى 33 جنيها.
- سعر الكانتلوب يتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.
- سعر الكيوي يتراوح بين 70 إلى 150 جنيها.
- سعر الخوخ المستورد يتراوح بين 50 إلى 70 جنيها.
- سعر البرقوق المستورد يتراوح بين 50 إلى 90 جنيها.
- سعر الأناناس في سوق العبور 75 جنيها.
- سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه.
- سعر التفاح الجولدن يتراوح بين 40 إلى 80 جنيها.
- سعر الكاكا يتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.
- سعر البلح السيوي يتراوح بين 35 إلى 75 جنيها.
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