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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة اليوم

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وبقيت الأسعار ضمن نفس النطاق الذي سجلته الأيام الماضية، ويضاف إلى السعر المعلن 7-10 جنيهات في أسواق التجزئة.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وفقًا لسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار كالتالي:

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البصل بـ9 جينه.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 18-11-2024 فى سوق العبور

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

  • سعر الطماطم يتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.
  • سعر البطاطس يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
  • سعر البصل يتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.
  • سعر الكوسة يتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.
  • سعر الجزر بدون عروش يتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
  • سعر الفاصوليا يتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.
  • سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.
  • سعر الباذنجان الرومي يتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
  • سعر الباذنجان الأبيض يتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.
  • سعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.
  • سعر الفلفل الرومي صوب يتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.
  • سعر الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.
  • سعر الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) يتراوح بين 25 إلى 45 جنيها.
  • سعر الملوخية يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
  • سعر الخيار صوب يتراوح بين 15 إلى 23 جنيها.
  • سعر الخيار البلدي يتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.
  • سعر البسلة يتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.
  • سعر اللفت يتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.
  • سعر البنجر يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم في سوق العبور

  • سعر البرتقال أبو سرة يتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.
  • سعر برتقال سكري يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
  • سعر البرتقال البلدي يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.
  • سعر اليوسفي يتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.
  • سعر عنب كستورد الأصفر يصل إلى 140 جنيها.
  • سعر الموز البلدي يتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.
  • سعر الموز البيكو يتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.
  • سعر الرمان يتراوح بين 16 إلى 30 جنيها.
  • سعر الفراولة يتراوح بين 40 إلى 60 جنيها.
  • سعر الليمون البلدي يتراوح بين 17 إلى 33 جنيها.
  • سعر الكانتلوب يتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.
  • سعر الكيوي يتراوح بين 70 إلى 150 جنيها.
أسعار الخضار والفاكهة اليوم
  • سعر الخوخ المستورد يتراوح بين 50 إلى 70 جنيها.
  • سعر البرقوق المستورد يتراوح بين 50 إلى 90 جنيها.
  • سعر الأناناس في سوق العبور 75 جنيها.
  • سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه.
  • سعر التفاح الجولدن يتراوح بين 40 إلى 80 جنيها.
  • سعر الكاكا يتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.
  • سعر البلح السيوي يتراوح بين 35 إلى 75 جنيها.

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