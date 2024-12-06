أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الخضار والفاكهة اليوم.. شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة استقرارًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وبقيت الأسعار ضمن نفس النطاق الذي سجلته الأيام الماضية، ويضاف إلى السعر المعلن 7-10 جنيهات في أسواق التجزئة.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، وفقًا لسوق العبور للجملة، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الطماطم يتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

سعر البطاطس يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

سعر البصل يتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

سعر الكوسة يتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

سعر الجزر بدون عروش يتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

سعر الفاصوليا يتراوح بين 9 إلى 13 جنيها.

سعر الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

سعر الباذنجان الرومي يتراوح بين 3 إلى 7 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر الباذنجان الأبيض يتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

سعر الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

سعر الفلفل الرومي صوب يتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

سعر الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

سعر الفلفل الألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) يتراوح بين 25 إلى 45 جنيها.

سعر الملوخية يتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

سعر الخيار صوب يتراوح بين 15 إلى 23 جنيها.

سعر الخيار البلدي يتراوح بين 11 إلى 17 جنيها.

سعر البسلة يتراوح بين 25 إلى 35 جنيها.

سعر اللفت يتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات.

سعر البنجر يتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم في سوق العبور

سعر البرتقال أبو سرة يتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

سعر برتقال سكري يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر البرتقال البلدي يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

سعر اليوسفي يتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

سعر عنب كستورد الأصفر يصل إلى 140 جنيها.

سعر الموز البلدي يتراوح بين 11 إلى 15 جنيها.

سعر الموز البيكو يتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.

سعر الرمان يتراوح بين 16 إلى 30 جنيها.

سعر الفراولة يتراوح بين 40 إلى 60 جنيها.

سعر الليمون البلدي يتراوح بين 17 إلى 33 جنيها.

سعر الكانتلوب يتراوح بين 10 إلى 14 جنيها.

سعر الكيوي يتراوح بين 70 إلى 150 جنيها.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

سعر الخوخ المستورد يتراوح بين 50 إلى 70 جنيها.

سعر البرقوق المستورد يتراوح بين 50 إلى 90 جنيها.

سعر الأناناس في سوق العبور 75 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه.

سعر التفاح الجولدن يتراوح بين 40 إلى 80 جنيها.

سعر الكاكا يتراوح بين 20 إلى 30 جنيها.

سعر البلح السيوي يتراوح بين 35 إلى 75 جنيها.

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