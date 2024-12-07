أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 7-12-2024 داخل سوق العبور

تصدرت أسعار الخضار والفاكهة قائمة الموضوعات الخدمية الأكثر بحثًا اليوم، نتيجة التذبذب الذي تشهده أسواق الخضار والفاكهة، خلال الفترة الأخيرة.

لذلك يستعرض موقع الموجز، فيما يلي نظرة تفصيلية على أحدث أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، وفقًا لسوق العبور.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم

وتظهر التغيرات السعرية في أسعار الخضار والفاكهة، انعكاسًا لمعدلات الطلب والعرض في الأسواق، إلى جانب التأثيرات الموسمية، كما أن أسعار النقل والعوامل اللوجستية تؤدي دورًا في تحديد الأسعار.

أسعار الخضار اليوم للمستهلك

الطماطم: تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: تتراوح بين 7 و11 جنيهًا للكيلو.

البصل: يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: تتراوح بين 8 و16 جنيهًا للكيلو.

الجزر (بدون عروش): يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم

الفاصوليا: تتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلو.

الباذنجان الرومي: يتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو.

الباذنجان الأبيض: يتراوح بين 9 و12 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 14 و18 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الرومي (صوب): يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 13 و17 جنيهًا للكيلو.

الفلفل الحامي (صوب): يتراوح بين 10 و16 جنيهًا.

الفلفل ألوان: يتراوح بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الملوخية: تتراوح بين 7 و11 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

الخيار (صوب): يتراوح بين 15 و23 جنيهًا للكيلو.

الخيار البلدي: يتراوح بين 11 و17 جنيهًا للكيلو.

البرتقال البلدي: يتراوح بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

البرتقال السكري: يتراوح بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

الجريب فروت: يتراوح بين 7 و15 جنيهًا.

الليمون البلدي: يتراوح بين 17 و33 جنيهًا للكيلو.

الليمون الأضاليا: يتراوح بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

التفاح الأمريكي/الإيطالي (كرتونة 20 كجم): يتراوح بين 50 و100 جنيه.

المانجو الكيت: يتراوح بين 35 و50 جنيهًا للكيلو.

الرمان: يتراوح بين 16 و30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

كما تظهر التغيرات السعرية انعكاسًا لمعدلات الطلب والعرض في الأسواق، إلى جانب التأثيرات الموسمية. كما أن أسعار النقل والعوامل اللوجستية تؤدي دورًا في تحديد الأسعار.

نصائح عن شراء الخضروات والفاكهة

المقارنة بين الأسواق: قد تختلف الأسعار بين المناطق المختلفة.

شراء كميات معتدلة: تجنب شراء كميات كبيرة لتقليل الهدر.

التخطيط المسبق: متابعة الأسعار اليومية لتحديد التوقيت المناسب للشراء.

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