خلطبيطة بالصلصة.. طريقة عمل طاجن التورلي بالخضار أكلة الفار الطباخ

تعد طريقة عمل طاجن تورلي الخضار من الوصفات الشهية الشهية التي يعرف بها المطبخ العالمي والمصري تحديداً، وهي وصفة تحتوي على معظم الخضروات، لذا فهي مفيدة وصحية ولذيذة لكل من يتناولها، لذا إليكم الوصفة بالتفصيل على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي في التقرير التالي من الموجز.

طريقة عمل طاجن التورلي بالخضار

طريقة عمل طاجن التورلي

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل تورلي الخضار، وهي واحدة من الأكلات المصرية الشهيرة، والتي يتم تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف والخطوات وأسرع الطرق، قهي لا تستغرق سوى ساعة واحدة فقط لتكون جاهزة تمام، والكمية في هذه الوصفة تكفي ل 4 أفراد.

مكونات الوصفة:

- ربع كيلو جزر مكعبات

- ربع كيلو كوسة مكعبات

- 2 بطاطس مكعبات

- كوب بسلة فريش

- بصلة مفرومة

- م صغيرة ثوم مفروم

- ٢فلفل حار

- 2 كوب عصير طماطم

- مكعب مرقة

- 2 ملعقة كبيرة سمنة

- 2 ملعقة كبيرة صلصة

- نصف م صغيرة سكر

- رشة سبع بهارات

- ملح

- فلفل أسود

خطوات تحضير طاجن التورلي بالتفصيل:

- أولا في ووك على النار نضع السمنة حتى تسخن، ثم نضع عليها كل البهارات ونشوحها قليلاً.

- ثم نقوم بإضافة البصل والثوم حتى يذبلوا، ثم نضع عصير الطماطم ومكعب المرقة ورشة السكر والخضار كله ونقلب جيداً.

- وبعدها نضيف كوب ماء مغلي، ونقلب جيداً، ثم نضعهم في الطاجن مسخن مسبقاً أو بايركس ونغلفه بإحكام بورق ألومنيوم، وندخله الفرن على الأرضية لمدة حوالي ربع ساعة.

- وبعد ذلك نرفعه على الشبكة حتى يحمر الوجه ويقدم تورلي الخضار ساخن.

طاجن تورلي الخضار

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