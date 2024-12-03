ترند السوشيال ميديا.. طريقة عمل العيش الياباني في المنزل

يتصف العيش الياباني وهذا بقوامه الهش والخفيف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لكل محبي الحلويات، والأكلات المختلفة والمميزة والسهلة وخاصة الغربية، لذا، إليك الطريقة السهلة لتحضير العيش الياباني بحشوة الشوكولاتة في المنزل من الموجز.

طريقة عمل العيش الياباني

طريقة عمل العيش الياباني بالمنزل

مقادير الوصفة:

لتحضير العجينة:

- 3 أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.

• 2 ملعقة كبيرة سكر.

• ملعقة صغيرة ملح.

• 2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

• 1 بيضة.

• نصف كوب حليب دافئ.

• ربع كوب ماء دافئ.

• 3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

لتحضير الحشوة:

- نصف كوب شوكولاتة داكنة أو بالحليب (مفرومة أو رقائق شوكولاتة).

للدهن:

• بيضة مخفوقة مع ملعقة صغيرة حليب (لدهن الوجه).

خطوات تحضير العيش الياباني بالتفصيل:

-أولا في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر، الملح، والخميرة.

-ثم أضيفي البيضة، الحليب الدافئ، والماء تدريجيًا، واعجني جيداً كي يتماسك العجين.

-وبعدها أضيفي الزبدة الطرية، واعجني لمدة 8-10 دقائق حتى يصبح العجين ناعمًا ومطاطيًا تماما.

-وبعد ذلك غطي الوعاء واتركي العجين يختمر في مكان دافئ لمدة ساعة لحين يتضاعف حجمه.

-وقومي الآن بتقسيمه إلى كرات صغيرة ومتساوية الحجم.

-وفي هذه الخطوة افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق، وضعي في منتصفها كمية مناسبة من الشوكولاتة.

-وأغلقي العجين بإحكام حول الحشوة لتشكيل كرة.

-وقومي بوضع الكرات المحشوة على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافات بينها.

-ثم غطي الكرات واتركيها تختمر مرة أخرى لمدة 30 دقيقة.

-وسخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

-وبعدها ادهني الكرات بخليط البيض والحليب للحصول على لون ذهبي جميل.

-وبعد ذلك اخبزي الخبز لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

-والآن اتركي الخبز يبرد قليلًا ثم قدميه دافئًا مع كوب من القهوة أو الشاي.

نصائح مهمة حين إعداد العيش الياباني:

-يمكن إضافة القليل من الفانيليا أو القرفة إلى العجين وذلك لإبراز النكهة.

-واستخدمي الشوكولاتة الداكنة أو بالحليب حسب رغبتك.

العيش الياباني

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