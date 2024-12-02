طريقة عمل الثومية السوري الأصلية بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل

طريقة عمل الثومية السوري الأصلية.. فى ظل تزايد الإقبال على المأكولات السورية الشهية، أصبح العديد من الناس يتطلعون لمعرفة طريقة تحضير الثومية السورية الأصلية في المنزل.

والثومية السورية هي إحدى المقبلات الشهيرة التي تتميز بطعمها اللذيذ والقوي، وتُعد من الأطباق التي لا يمكن الاستغناء عنها في العديد من الوجبات مثل المشاوي والمقبلات، وتتميز الثومية السورية الأصلية بقوامها الكريمي وطعمها الرائع بفضل الثوم والزيت، في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي، طريقة عمل الثومية السورية الأصلية بخطوات بسيطة وسهلة للحصول على طعم مميز كالمطاعم.

طريقة عمل الثومية

طريقة عمل الثومية السوري الأصلية

المكونات:

6 فصوص ثوم مهروس

1 كوب من الزيت النباتي (يفضل زيت عباد الشمس)

1/4 كوب من عصير الليمون

1 بيضة (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

1/4 كوب ماء بارد

طريقة تحضير الثومية

في البداية، قومي بهرس فصوص الثوم جيدًا باستخدام محضرة الطعام أو الهراسة اليدوية حتى تصبح ناعمة جدًا.

في وعاء الخلاط، ضعي الثوم المهروس مع الملح وعصير الليمون والخل. ثم ابدئي بالخفق لمدة دقيقة حتى يمتزج الخليط بشكل جيد.

ابدئي بإضافة الزيت النباتي تدريجيًا (قطرة تلو الأخرى في البداية) أثناء الخفق المستمر على سرعة منخفضة. هذا يساعد في تكوين قوام كريمي.

استمري في إضافة الزيت ببطء حتى تحصلي على قوام كريمي ومتجانس. إذا كان القوام ثقيلًا جدًا، يمكنكِ إضافة القليل من الماء البارد للحصول على القوام المطلوب.

بعد أن يصبح المزيج كريميًا، تذوقي الثومية وتأكدِ من أنها متوازنة في الطعم. يمكنكِ إضافة المزيد من عصير الليمون أو الملح حسب الرغبة.

ضعي الثومية في وعاء تقديم وارفعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل التقديم لتتماسك أكثر.

طريقة عمل الثومية السوري الأصلية

طريقة عمل الثومية السوري بالزبادي

المكونات:

2 كوب زبادي.

1.5 ملعقة كبيرة مايونيز.

4 فصوص ثوم مهروس.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل الثومية السوري الأصلية

طريقة التحضير:

ضعي الزبادي في وعاء كبير وأضيفي له عصير الليمون والمايونيز.

أضيفي الثوم المهروس ورشة الملح.

اخفقي المكونات باستخدام مضرب سلك لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

ضعي الثومية في الثلاجة لمدة نصف ساعة لتتماسك قبل تقديمها.

طريقة عمل الثومية

طريقة عمل الثومية الأصلية

المكونات:

رأس ثوم.

نصف ملعقة صغيرة ملح خشن.

زيت ذرة نباتي.

عصير ليمون.

عمل الثومية

طريقة التحضير:

ضعي فصوص الثوم المقشرة في محضر الطعام وأضيفي الملح.

اخفقي الثوم للحصول على مزيج ناعم ومهروس.

أضيفي زيت الذرة تدريجيًا إلى الثوم المهروس حتى يمتص الزيت بسهولة.

يفضل عدم استخدام زيت الزيتون، لأنه يزيد من حدة طعم الثوم بدلاً من تخفيفه.

أضيفي عصير الليمون بعد أن يتجانس المزيج.

ضعي الثومية في الثلاجة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

اقرأ أيضا:

بخطوات سهلة وبسيطة.. إليك طريقة عمل الثومية بالنشا

تعرفي على أفضل وأسهل طرق تحضير الثومية في المنزل