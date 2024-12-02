طريقة عمل كشري الحلة الواحدة بأبسط المكونات وأسرع الطرق

كشري الحلة الواحدة.. يعد الكشرى من أشهر الأكلات الشعبية المصرية القديمة التي يعشقها كافة أفراد الأسرة، ولكن قد تواجه ربات البيوت صعوبة في طهيه بالمنزل، وذلك نظراً لإحتوائه على عدد كبير من المكونات التي تحتاج كل منها إلى الطهى على حدى، مثل المكرونة والعدس والأرز والبصل المقلى وصلصة الطماطم والدقة، وهو ما يرهق العديد من السيدات ويخلف أكوامًا من الأوانى التى تحتاج للغسيل بعد الأكل، لذا إذا كنت من محبى الكشرى أنت وأسرتك، سوف نقدم لك في التقرير التالى من الموجز طريقة عمل الكشرى في "حلة واحدة" وذلك في خطوات سهلة وسريعة

كشري الحلة الواحدة

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

مقادير الوصفة:

3 عدد بصل مقطع

1 كوب شعرية

1 كوب ارز

1 كوب عدس بجبة منقوع

1 كوب مكرونة صغيرة

1 كوب مكرونة اسباجيتي

3 ملعقة كبيرة ملح

3 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة كبيرة فلفل اسود

½ كيلو طماطم عصير

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

10 فص ثوم مفروم

3 عدد طماطم مقطعة مكعبات

1 كوب خل

½ كوب عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة

½ كوب زيت

½ كوب حمص شام مسلوق

عيش محمص

خطوات تحضير كشري الحلة الواحدة في المنزل:

- أولا نقوم بنقع العدس فى الماء حتى يتضاعف حجم، ثم نغسله ونصفيه ونتركه جانباً.

- وبعدها نغسل الأرز جيداً ونصفيه.

- ثم نحضر حلة على النار ونضع بها القليل من الزيت، ونحمر الشيعرية والمكرونة الخواتم جيداً.

- وبعد ذلك نضيف الأرز والعدس والمكرونة الاسباجتى إلى الشيعرية والمكرونة الخواتم ونقلب جيداً حتى تختفى الماء.

- وفي هذه الخطوة نضيف 5 كوب ماء ونقلب جيداً، ثم نتبل بالملح والكمون.

- والآن نترك الخليط يتشرب الماء، بعدها نهدئ النار ونغطى الحلة ونترك الكشرى ينضج على النار الهادئة لمدة 20 دقيقة، ثم نرفعه من على النار ونتركه جانباً.

- ونقوم بعدها بتحضير صلصة الكشرى، حيث نضرب الطماطم فى الخلاط الكهربائى مع البصل.

- ونحضر حلة على النار ونضع بها القليل من الزيت، ونصب عليه عصير الطماطم ونضيف له معجون الطماطم، ونترك الصلصة تتسبك.

- ثم نقوم بتتبيلها بالملح والفلفل والكمون، ونقلبها جيداً، ثم نرفعها من على النار ونتركها جانباً.

- ثم نحضر الدقة، حيث نخلط الثوم وعصير الليمون والخل والماء معا جيداً، ونتبلهم بالملح والفلفل والكمون.

- وأخيرا نقوم بتجهيز التقلية، حيث نقطع البصل شرائح رفيعة، ونرش عليه الدقيق والنشاء والملح والسكر ونقلبه جيداً، ثم نضعه فى الزيت الغزير الساخن، حتى يحمر لونه، ثم ننشله من الزيت ونضعه على ورق مطبخ، ونتركه جانباً.

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

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