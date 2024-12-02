طريقة عمل فتة اللحمة بطرق سهلة وسريعة.. إليك الطريقة بالخطوات

فتة اللحمة، هذا الطبق الشهي الذي يجمع بين مذاق الخبز المحمص المقرمش ولذة اللبن الزبادي، وتوابل متنوعة، حيث تعتبر فتة اللحمة، من الأطباق التراثية الشهيرة في العديد من الدول العربية، تختلف طريقة تحضيره من منطقة إلى أخرى، ولكن المكونات الأساسية تبقى هي نفسها، سنتعرف على طرق مختلفة لتحضير الفته من خلال موقع "الموجز"، ونستكشف أسرار هذا الطبق اللذيذ.

مكونات فتة اللحمة

الخبز (العيش)

اللبن الزبادي

السمن أبو الزبدة

التوابل بأنواعها

لحمة او دجاج حسب الإختيار

بصل

أرز

طريقة عمل الفتة



طريقة تحضير فتة اللحمة

- نضع الماء بالبصل المبشور على النار

- نضع جميع التوابل والبهارات في الماء حتي الغليان

- نضيف لهم اللحم ونتركه يغلي للمرة الثانية

- بعد مرور ساعه من التسوية نضع حبة ملح.

بالنسبة لتحضير الأرز كالآتي

-ضعي السمن في إناء على النار.

-ضعي فص حبهان، مستكة، قرنفل وقلبي حتى تنكدح السمن.

-أضيفي الأرز وقلبي حتى يسخن.

-أضيفي الملح.

-أضيفي الماء أو الشوربة واتركيه حتى ينضج.

طريقة عمل الفتة

تحضير الصلصة

- نحمر التوم حتي يصفر لونه

- ضيفي ليها حبة كزبرة ناشفه مع التقليب المستمر

- ضيفي الطماطم والخل وباقي التوابل واتركي حتي يغلي

طريقة تجهيز طبق فتة اللحمة

- حمري العيش في السمن.

- ضعي العيش في طبق التقديم وسقيه بخلطة الشوربة والخل.

- ضعي كمية من الصلصة على العيش.

- ضعي الأرز فوق الصلصة.

- ضعي اللحم فوق الأرز.

يمكنك إضافة مكونات أخرى إلى الصلصة، مثل الفلفل الحار، ويمكنك استخدام أي نوع من العيش لتحضير الفتة.

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