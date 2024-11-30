اعرف فؤائدها.. طريقة عمل المبكبكة باللحمة خطوة خطوة

طريقة عمل المبكبكة.. تعد المبكبكة واحدة من أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ العربي، والتي تتميز بطعمها الغنى والمغذي. تجمع هذه الوجبة بين مكونات بسيطة مثل اللحم والطماطم والتوابل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاء شهي ومغذٍ. وتعتبر المبكبكة من الأطعمة التي تحتوي على فوائد صحية عديدة، إذ تساهم مكوناتها في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة بفضل العناصر الغذائية التي تحتوي عليها، وفيما يلي ستعرض لكم من خلال الموجز طريقة عمل المبكبكة .

المبكبكة باللحمة



مقادير تحضير المبكبكة باللحمة

6 أكواب ماء.

½ كيلو غرام معكرونة.

½ كيلو غرام لحم، مقطّع مكعبات صغيرة.

½1 كوب عصير طماطم.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

2 حبة بطاطا متوسطة مقشرة ومقطعة مكعبات.

حبة بصل كبيرة مقطعة شرائح.

قرن فلفل حار.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة كاري.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.

المبكبكة باللحمة



خطوات تحضير المبكبكة باللحمة

سخّن الزيت والزبدة في قدر كبير على النار بدرجة حرارة متوسطة. أضف اللحم والفلفل، وقلبهم مدّة 5 دقائق. أضف البصل، وقلّبه مع اللحم حتى يذبل، ثم أضف الثوم. أضف عصير الطماطم والكاري والزنجبيل والبهارات المشكلة وصلصة الطماطم. قلبهم معًا جيدًا، ثم أضف الماء، واتركهم على النار لينضج اللحم. ثم أضف البطاطا والمعكرونة والفلفل الأسود والملح، وقلبهم قليلًا. غطِّ القدر، واتركه على نار بدرجة حرارة منخفضة لتنضج المكونات. وزّعها في أطباق للتقديم، وزينيها بأوراق البقدونس. قدّم المبكبكة باللحمة ساخنة.

الفوائد الصحية للمبكبكة باللحمة

تعتبر وصفة المبكبكة باللحمة غنية بالمكونات المفيدة؛ فعصير الطماطم يساعد في تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء بفضل محتواه العالي من الألياف، بينما يُسهم اللحم في توفير معدن الزنك الذي يعزز المناعة، بالإضافة إلى السيلينيوم الذي يساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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