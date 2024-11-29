طريقة عمل الحمام المحشي.. اعرف المقادير والمكونات

طريقة عمل الحمام المحشي.. الحمام المحشي من الأكلات الشهيرة في المطبخ المصري، ويُعد من الأطباق المميزة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة، حيث تعد هذه الوجبة من أشهى الوجبات لدى المصريين بجميع محافظات مصر، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز وصفة وطريقة عمل الحمام المحشي بأسهل وأبسط المكونات التي تمكنك من تحضير الحمام المحشي بالأرز والفريك بطريقة لذيذة.

مكونات الحمام المحشي

2 حمام 1 كوب أرز 1 كوب فريك 1 بصلة كبيرة مفرومة 1 ملعقة كبيرة سمنة أو زيت 1 ملعقة صغيرة ملح 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود 1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة 2 ورقة لورا (غار) 3 حبات حبهان (هيل) 3 فصوص ثوم مفروم 1/2 ملعقة صغيرة قرفة 1/2 كوب مرق دجاج أو ماء 1 ملعقة صغيرة دقيق (للتغطية)

طريقة عمل الحمام المحشي



طريقة التحضير الحمام المحشي



تحضير الحشوة:

في وعاء على النار، قومي بتسخين السمنة أو الزيت، ثم أضيفي البصل المفروم وقليه حتى يصبح ذهبيًا. أضيفي الثوم المفروم واتركيه لدقائق قليلة حتى يظهر رائحته. أضيفي الفريك إلى البصل والثوم، وقلبيه جيدًا لمدة 2-3 دقائق. ثم أضيفي الأرز إلى الخليط، وقومي بتقليبه مع باقي المكونات. أضيفي البهارات (الفلفل الأسود، الملح، القرفة، والبهارات المشكلة)، ورق اللورا، الحبهان. ضعي المرق أو الماء واتركي الخليط على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج الفريك والأرز تمامًا، ثم اتركيه ليبرد.



كيفية تحضير الحمام؟

نظفي الحمام جيدًا، ثم قومي بحشوه بخليط الأرز والفريك. بعد الحشو، قومي بتدبيس الحمام باستخدام الخيط أو يمكنك ربطه بأحد العروق.



طريقة طهي الحمام المحشي

في قدر عميق، سخني قليل من السمنة أو الزيت، ثم ضعي الحمام بعد ربطه أو تدبيسه. اقلي الحمام حتى يتحمر من جميع الجهات. أضيفي 2 كوب من الماء أو مرق الدجاج مع قليل من الملح والفلفل الأسود. غطي القدر واتركي الحمام على نار هادئة لمدة 40-45 دقيقة أو حتى ينضج الحمام تمامًا ويصبح لونه ذهبيًا. التقديم، بعد أن يصبح الحمام ناضجًا، قومي بتقديمه مع الأرز الأبيض أو الخبز، حسب الرغبة.

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