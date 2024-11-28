الوجبات الريفية لا مثيل لها.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت.. من منا لا يحب تناول الفطير المشلتت بطعمه الممتع والطري في الفم ولك البعض يرى أنه مكلف خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي لجميع المكونات، التي جعلت أسعاره في المحلات باهظة.

ولهذا تبحث العديد من الأمهات وربات البيوت على طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت باعتباره من الوجبات الشهيرة خاصة في الريف والذي يتم تحضيره بطرق بسيطة وسهلة لاعداده من المنزل.

الموجز يقدم الحل في طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت عبر التقرير التالي:

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

وتتلخص طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت في المقادير التي تشتمل على الآتي:

مقادير الفطير المشلتت

كيلو واحد من الدقيق

ملعقة كبيرة من الملح

زيت

3 اكواب من الماء الفاتر

طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

طريقة تحضير الفطير المشلتت

في وعاء غويط اضف مزيج من الملح والدقيق وقم بخلطه بالماء قم بعجن المزيج بيديك مع اضافة الماء والدقيق بشكل تدريجي الى تصل العجينة الى درجة من اللين والطري قم بترك العجينة لمدة ساعة حتى تختمر بعد تغطيته جيدا عندما تنتهي عملية التخمير قم بتقطيع العجين وتشكيله على شكل كرات صغيرة او الحجم الذي تريده في رخامة المطبخ قم بدهن السطح بالزيت وافرد عليها العجين بشكل جيد وحريض عن طريق عصا الفرد بعدما تقوم بفرد العجين باستخدام عصا الفرد قم باستكمال عملية الفرد باستخدام يداك الاثنين حتى تصبح خفيفة وواسعة قم بدهن العجين بواسطة الزيت ,الزبدة او السمنة حسب رغبتك قم بتطبيق العجين على بعضه من الأطراف، ليصبح على شكل مربع قم بتشكيل عدة كرات من العجين بنفس الطريقة التي سبق ذكرها ضع مربعات الفطير بداخل بعضها حتى تتشكل طبقات عديدة ادهن صينية الفرن بالزيت او الزبدة وضع الفطير في الفرن لمدة 25 دقيقة في الفرن الى ان تنضج

متى يفضل تناول الفطير

يستحب تناول الفطير المشلتت واللذيذ في وجبة الفطور مع الجبن او العسل الابيض او الاسود

طريقة عمل الفطير المشلتت على طريقة نجلاء الشرشابي

نقدم لكم الان الطريقة التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي للفطير المشلتت

مقادير عمل الفطير المشلتت على طريقة نجلاء الشرشابي

كوبان من الدقيق

ملعقة صغيرة من السكر

رشة من الملح

سمن بلدي

طحينة

عسل اسود

عسل النحل

جبنة

قشطة

طريقة عمل الفطير المشلتت على طريقة نجلاء الشرشابي

قم بخلط الدقيق والسكر والملح مع الماء لتكوين عجينة قم بتشكيل كرات من العجين ذات حجم متوسط ثم اتركها جانبا لترتاح افرد العجين بعصا الفرد وتقوم بدهن العجين بالسمنة وتقوم بتطبيقها الى 4 ارباع مع الدهن بالسمنة لكل طبقة قم بتجميع العجين على شكل كرة بعد ان تجعلها لمرة ثانية ترتاح دهن وجهها بالسمنة ووضعها بالفرن تستطيع لف العجين رول وتقطيعها وفردها بعصا الفرد وتسويتها في الطاسة مع الدهن بالسمن المذاب عندما تجهز قطعها وقدمها مع العسل الأبيض أو القشطة أو الجبنة أو خليط العسل الأسود والطحينة.

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