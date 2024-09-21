طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت فى المنزل.. أسهل وصفة لعمل الفطير الفلاحي

تستحوذ طريقة عمل الفطيرالفلاحي المشلتت على اهتمام كبير من السيدات، حيث يسعين إلى إعداد ألذ قطع من الفطير المشلتت المورق والمقرمش في المنزل. يُعد الفطير المشلتت من الأطباق المصرية التقليدية التي تتميز بطعمها الرائع وقوامها الخفيف، مما يجعله منافسًا لأفضل المحلات المتخصصة.

كما يمكن تحضير الفطير بعدة طرق، سواء كان سادة أو محشوًا بإضافات مثل السكر أو الجبنة، مما يتيح تلبية مختلف الأذواق. يعتمد نجاح هذه الوصفة على مكونات بسيطة، وخاصة نوعية الدقيق المستخدم، مما يدفع الكثيرات للاطلاع على طرق إعداد الفطير، سواء كان الفطير المشلتت أو الفطير المشلتت الفلاحي. من خلال خطوات سهلة، يمكنك تحضير فطير شهي ومقرمش يضفي لمسة خاصة على مائدتك.

طريقة عمل الفطير الفلاحي المشتلت

طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت

يرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت فى المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الفطير الفلاحي المشلتت فى المنزل

المكونات:

- 4 أكواب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1 كوب ماء دافئ (قد تحتاج إلى كمية أقل أو أكثر حسب نوعية الدقيق)

- 1/2 كوب سمن أو زيت (للدهن بين الطبقات)

طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت فى المنزل

- تحضير العجين:

تفعيل الخميرة:

في وعاء صغير، اخلط الخميرة مع السكر و2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ. اتركها لمدة 10 دقائق حتى تنفخ.

خلط المكونات:

في وعاء كبير، اخلط الدقيق والملح. ثم أضف خليط الخميرة وزيت النباتي والماء الدافئ. اعجن المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة ومطاطية.

تخمير العجين:

غطِّ العجينة بغطاء بلاستيكي أو قماش واتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف في الحجم.

طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت

- تشكيل الفطير:



تقطيع العجين:

بعد أن تختمر العجينة، قسمها إلى كرات صغيرة بحجم كرة الجولف.

فرد العجين:

على سطح مرشوش بالدقيق، افرد كل كرة إلى دائرة رقيقة باستخدام نشابة.

دهن الزبدة:

ادهن كل دائرة بالزبدة أو السمن، ثم يمكن رش السكر إذا كنت تستخدمه.

تجميع الطبقات:

قم بطي الدائرة على شكل مثلث أو لفها مثل البكرة لتكوين طبقات. يمكنك تكرار هذه العملية للحصول على أكثر من طبقة.

- خبز الفطير:

- تخبز فى فرن حار نوعًا مع مراقبة وجهها حتى لا تحمر بسرعة مبالغ فيها ويكون القلب نيئ.

- بعد تمام خبز كل كمية الفطير يرفع من صاج الفرن ويوضع فى إناء يتسع لكل الكمية ويغطى لحين تقديمه.

طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت

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