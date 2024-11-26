من غير ما يشرب زيت.. طريقة عمل القرنبيط المقلي بخطوات سهلة

طريقة عمل القرنبيط المقلي.. في فصل الشتاء، يتوافر نبات القرنبيط بكثرة، مما يجعله خياراً ممتازاً لإضافته إلى وجبات العائلة، ولكن قد تتجنب بعض الأمهات قليه بسبب امتصاصه الكثير من الزيت، مما يضيف سعرات حرارية غير مرغوب فيها. لذلك، يبحث الكثيرون عن طرق لعمل القرنبيط المقلي بطريقة صحية دون أن يمتص الزيت، في هذا التقرير، يقدم موقع "الموجز "ما يلي طريقة عمل القرنبيط المقلي بنكهة رائعة وقوام مقرمش دون الحاجة إلى الكثير من الزيت.

يعد القرنبيط، من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية والفيتامينات، ويتميز القرنبيط بنكهته المميزة التي يمكن تحضيرها بطرق متعددة، من بين الطرق اللذيذة لتحضير القرنبيط هي طريقة القلي التي تضفي عليه طعماً شهياً وقواماً مقرمشاً.

طريقة عمل القرنبيط المقلي

طريقة عمل القرنبيط المقلي

المكونات:

1 رأس قرنبيط متوسط الحجم

1 كوب ونصف من الدقيق

4 بيضات

1 كوب لبن



ملعقة صغيرة خل

ملعقتان كبيرتان من النشا

1 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

بهارات: ملح، فلفل أسود، كركم، كمون، كزبرة ناشفة، وشطة (اختياري) أو بابريكا

ثوم مفروم

خضرة مفرومة (اختياري)

طريقة تحضير القرنبيط المقلي

قطعي رأس القرنبيط باستخدام سكينة حادة إلى قطع متوسطة الحجم، ثم قومي بتقشير العروق.

اغسلي القرنبيط جيداً تحت الماء الجاري.

في وعاء على النار، ضعي ماءً ليغلي، ثم أضيفي كوب من اللبن، ملعقة كبيرة من الكمون وملعقة كبيرة من الملح.

ضعي قطع القرنبيط في الماء المغلي لمدة 4 دقائق فقط لضمان تسويته بشكل جيد.

بعد 4 دقائق، أخرجي القرنبيط وضعيه في ماء بارد لوقف عملية الطهي.

في وعاء، اخلطي 4 بيضات مع ملعقة من الخل وكوب من الحليب.

طريقة عمل القرنبيط المقلي



أضيفي تدريجياً كوب ونصف من الدقيق، مع استمرار الخلط.

ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من النشا، ملعقة صغيرة من البيكينج باودر، وبهارات (ملح، فلفل أسود، كركم، كمون، كزبرة ناشفة، وشطة أو بابريكا).

أضيفي الثوم المفروم والخضرة المفرومة.

غلفي قطع القرنبيط بالخلطة السائلة جيداً.

سخني زيت غزير في مقلاة على نار متوسطة.

اقلي قطع القرنبيط حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

بعد الانتهاء من القلي، ضعي القرنبيط المقرمش على ورق ماص للزيت.

قدميه ساخناً مع الصوص المفضل لديك مثل الكاتشب أو الثومية.

طريقة عمل القرنبيط المقلي

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