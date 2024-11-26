طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الاستربس.. تلجأ الأمهات إلى الابتكار في تحضير وجبات الطعام لتشجيع أبنائهن، وخاصة الأطفال، على تناول الطعام الصحي والمفيد، و في ظل تزايد إقبال الأطفال على الوجبات السريعة من المحلات، تبحث الأمهات عن طرق جديدة لتحضير أطباق لذيذة ومغذية في المنزل، ومن بين هذه الأطباق الشهية، يأتي "استربس الدجاج" كخيار مثالي، حيث يتميز بسهولة تحضيره وطعمه المقرمش الذي يفضله الأطفال، مع توفير مكونات صحية تضمن لهم وجبة متكاملة.

ويعد الاستربس الدجاج من الأطباق المفضلة للكثيرين بفضل طعمه الشهي وسهولة تحضيره. يُعتبر هذا الطبق مثاليًا كوجبة خفيفة أو طبق رئيسي، ويتميز بتنوع طرق تحضيره، حيث يمكن تقديمه مع الصلصات المفضلة مثل الكاتشب أو المايونيز، كما يمكن إضافته إلى السلطات أو السندويشات، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز، أفضل طريقة عمل الاستربس الدجاج بخطوات بسيطة وسهلة للحصول على طعم لذيذ وقوام مقرمش.

طريقة عمل الاستربس

طريقة عمل الاستربس

المكونات

نصف كيلو صدور دجاج

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة بصل بودر

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم

1 ملعقة كبيرة كاتشب



½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج

½ ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

عصير 1 ليمونة

½ كوب دقيق

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة نشا

½ ملعقة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بابريكا

¼ كوب ماء

1 كوب دقيق

½ كوب نشا

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

طريقة عمل الاستربس

طريقة التحضير:

اغسلي صدور الدجاج بالماء والخل، ثم صفيها جيدًا.

قطعي صدور الدجاج إلى شرائح طويلة ومتساوية (أصابع دجاج).

في وعاء، اخلطي جميع مكونات التتبيلة جيدًا.

غطي أصابع الدجاج بالتتبيلة واتركيها في الثلاجة لمدة 2 إلى 4 ساعات.

في وعاء آخر، امزجي الدقيق، البيكنج بودر، النشا، الثوم البودرة، البابريكا، والماء حتى تتكون خلطة سائلة بدون تكتلات.

اغسلي أصابع الدجاج في الخلطة السائلة، ثم غطيها جيدًا بخليط الدقيق والنشا وبهارات الدجاج.

اتركيها جانبًا بعد تغطيتها.

طريقة عمل الاستربس



ضعي أصابع الدجاج في المجمد (الفريزر) لمدة نصف ساعة لتتماسك التغطية.

سخني زيت غزير في مقلاة على نار عالية.

ضعي أصابع الدجاج في الزيت واحدة تلو الأخرى، واطبخيها على نار متوسطة حتى تنضج.

بعد نضج الدجاج، زيدي درجة الحرارة للحصول على اللون الذهبي والقرمشة المطلوبة.

صفي الدجاج من الزيت وضعيه في مصفاة للتخلص من الزيت الزائد.

قدمي استربس الدجاج في طبق مع الكاتشب أو المايونيز أو أي صوص حار حسب الرغبة.

طريقة عمل الاستربس

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