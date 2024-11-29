زي المحلات.. طريقة عمل الوافل بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الوافل.. الوافل هو أحد أنواع الحلويات الشهيرة التي تتميز بقوامها المقرمش والمذاق اللذيذ، ويعود أصله إلى بلجيكا حيث تم تحضيره لأول مرة في العصور الوسطى، واشتهر الوافل في العديد من دول العالم وأصبح من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين سواء للكبار أو الصغار.

طريقة عمل الوافل

ما هو الوافل؟

يتميز الوافل بسطحه الذي يحمل قوالب مربعة أو مستطيلة، مما يجعله فريدًا في شكله وسهل التحضير باستخدام جهاز الوافل الخاص، يمكن تحضير الوافل بطرق متنوعة، حيث يمكن تقديمه مع مجموعة متنوعة من الإضافات مثل الفواكه الطازجة، الشوكولاتة، العسل، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز طريقة عمل الوافل وطريقة عمل الوافل بالجنزبيل بطرق ومكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت.

طريقة عمل الوافل

مقادير الوافل

4 أكواب دقيق

2 ملعقة صغيرة ملح

8 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

4 ملاعق كبيرة سكر أبيض

4 بيضات

3 أكواب حليب دافئ

كوب زبدة مذابة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير الوافل

1. في وعاء كبير، امزجي الدقيق، الملح، البيكنج بودر، والسكر.

2. سخني جهاز الوافل على درجة حرارة عالية.

3. في وعاء آخر، اخفقي البيض، ثم أضيفي الحليب، الزبدة، والفانيليا.

4. اسكبي مزيج الحليب على خليط الدقيق واخلطيه جيدًا حتى يصبح متجانسًا.

5. ضعي الخليط في جهاز الوافل واطهيه حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

طريقة عمل الوافل بالزنجبيل

مكونات عمل الوافل بالزنجبيل

2 كوب دقيق

ربع كوب سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

3/4 ملعقة صغيرة ملح

1.5 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

ربع ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

4 بيضات

6 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

1 كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب قشدة حامضة

3 ملاعق كبيرة دبس رمان

طريقة تحضير عمل الوافل بالزنجبيل

1. امزجي الدقيق، السكر، البيكنج بودر، صودا الخبز، الملح، والقرفة، والزنجبيل، والهيل، والقرنفل.

2. اخفقي البيض، الزبدة، الحليب، القشدة الحامضة، ودبس الرمان في وعاء آخر.

3. امزجي مزيج البيض مع خليط الدقيق واخلطي جيدًا.

4. سخني مكواة الوافل.

5. اسكبي ثلث كوب من الخليط في كل قالب واطهيه حتى يصبح ذهبيًا.

6. قدمي الوافل مع القشدة الحامضة.

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