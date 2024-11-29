طريقة عمل خلطة المحشي.. بالمكونات والخطوات اللازمة

طريقة عمل خلطة المحشي.. خلطة المحشي هي واحدة من الخطوات الأساسية التي تعطي المحشي طعمه المميز والشهي، حيث يعد المحشي من أهم الأكلات المصرية والتي تعبر عن التراث والعادت والتقاليد المصرية، لذلك تعد خلطة المحشي من اهم الخطوات لإعداد المحشي بأنواعه المختلفة، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال جريدة الموجز خطوات تجهيز خلطة المحشي .

طريقة عمل خلطة المحشي

مكونات عمل خلطة المحشي

2 ثمرة بصل كبير الحجم

3 ثمرات فلفل رومى (منزوع البذور)

أرز (مغسول ومصفى جيدًا)

شبت مفروم

-بقدونس مفروم

- كزبرة خضراء مفرومة

- زيت (للقلي)

- 2 ثمرة طماطم مبشورة

- 4 ملاعق كبيرة صلصة طماطم

- 1 ملعقة من الهريسة أو الشطة

- مرقة دجاج (أو مكعب مرقة)

- ملح حسب الرغبة

- كمون

- فلفل أسود

- كزبرة ناشفة

- نعناع ناشف

طريقة تحضير خلطة المحشي

1. قومي بتنظيف البصل وتقسيمه إلى نصفين، ثم ضعيه مع الفلفل الرومي في الكبة واخلطيهم جيدًا، ثم اتركيهم جانبًا.

2. اغسلي الأرز جيدًا واتركيه ليصفى تمامًا من الماء.

3. اغسلي الشبت، البقدونس، والكزبرة جيدًا، ثم قطعيهم وامزجيهم معًا.

4.في وعاء على النار، ضعي كمية من الزيت وأضيفي إليه البصل والفلفل الرومي المفرومين.

5. قلبي المزيج لمدة دقيقة حتى يصبح لون البصل أصفر.

6. أضيفي 4 ملاعق كبيرة من الصلصة، الطماطم المبشورة، ملعقة من الهريسة أو الشطة.

7. ثم أضيفي ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، مكعب مرقة الدجاج (أو حسب الرغبة).

8. رشة من الملح، ملعقة صغيرة من النعناع الناشف، ورشة فلفل أسود.

9. امزجي المكونات جيدًا واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة.

10. بعد أن يبرد الخليط، أضيفي إليه الأرز والخضرة (الشبت، البقدونس، الكزبرة).

11. اخلطي المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا، وبذلك تصبح خلطة المحشي جاهزة.

12. يمكنك الآن حشو الخلطة في أي نوع من المحشي المفضل لديك مثل الباذنجان أو الكوسة أو الفلفل.

13. بعد حشو الخضار، يُطهى المحشي في مرق الدجاج أو الماء على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.

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