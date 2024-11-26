تعرف علي طريقة سهلة وسريعة لأشهر الحلويات الهندية

تعتبر حلوى اللدو الهندية من الحلويات الجميلة والشهية التي يعشقها الكثير من الهنود والعديد حول العالم أيضاً، والتي تختلف تمامًا عن الحلويات الأخرى، حيث تتميز بسهولة تحضيرها ويضاف إليها ماء القطر الذي يضيف لها مذاق رائع، ويجعل الكثير من الناس يتناولها بكثرة، وتنتشر هذه الحلوى في كافة البلدان ولكن يرجع أصلها إلي المطبخ الهندي الذي طور من طريقة صنعها وأضاف إليها بعض المكسرات اللذيذة مثل الهيل، والفسدق، والفول السوداني كي يجعلها مميزة ومختلفة تمامًا عن الحلويات الأخرى، وهي تكون على شكل كرات صغيرة الحجم يتم صنعها من الدقيق العادي أو دقيق الحمص، والحليب البودرة أيضاً الذي يعطي لها طعم رائع، لذا سوف نتعرف في التقرير التالي من الموجز، على طريقة عمل حلوى اللدو الهندية أشهى حلوى تقدميها لأطفالك في فصل الشتاء لأنها تمنح لهم الطاقة والنشاط بخطوات بسيطة بالمنزل، والتي يستخدموها أكثر في المناسبات السعيدة لديهم والعزومات أيضاً.

حلوى اللدو الهندية الشهيرة

طريقة عمل حلوى اللدو الهندية الشهيرة

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حلوى اللدو، المقتبسة من المطبخ الهندي، وهي سهلة وموفرة وسريعة أيضاً، والتي لا تستغرق سوى ساعة واحدة فقط لتحضيرها وتقديمها، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، لأنها تنال إعجاب الأطفال والكبار أيضاً.

مكونات الوصفة:

كيلو دقيق حمص.

ملعقة كبيرة بايكينج باودر.

¼ ليتر ماء.

½ ملعقة صغيرة زعفران.

¼ كوب زبيب.

¼ كوب لوز مجروش.

ملعقة هيل مطحون.

¼ كوب زيت.

2 كوب قطر (شربات) جاهز.

خطوات تحضير حلوى اللدو الهندية الشهيرة بالمنزل:

- أولا في وعاء، يتم خلط دقيق الحمص مع البيكنج باودر والزعفران جيداً، ثم تتم إضافة الماء بالتدريج حتى تصبح العجينة لينة.

- وبعدها في مقلاة على النار، سخني الزيت، ثم نقوم بتناول مقدار من العجينة بملعقة كبيرة، ونقوم بإسقاطه في الزيت حتى يحمر لونه.

- ثم نضع اللدو في القطر، ونتركه فترة وجيزة حتى يبرد ثم نفركه باليد حتى تُهرس تماماً.

- والآن في مقلاة صغيرة على النار، يحمر اللوز في قليل من الزيت، ثم يضاف إلى اللدو مع الزبيب والحبهان، ونقلبهم جيداً.

- وفي هذه الخطوة نقوم بتشكيل كرات من اللدو بحجم الليمونة مع الضغط عليها جيداً حتى تتماسك.

- وأخيراً نضعها في طبق التقديم، ونتركها حتى تبرد ثم نقدم حلوى اللدو.

حلوى اللدو

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