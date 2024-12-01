بروتين الغلابة.. طريقة مختلفة لـ عمل الفول النابت

يعد الفول النابت من الأكلات المصرية القديمة اللذيذ والموفرة والمفيدة للغاية، التي تعود للتراث المصري، وتحديداً الريف المصري وخاصة الصعيد، وطريقة عمل الفول النابت من الوصفات التي يشتهر بها الريف المصري، حيث يعتبر الفول النابت من الأكلات الإقتصادية، فلا يحتاج عمله إلا على الفول والبصل وبعض التوابل فقط، إلى جانب أن الفول النابت من الاكلات سريعة وسهلة التحضير، لذا، سيقدم لكم الموجز في السطور التالية طريقة عمل الفول النابت في المنزل.

طريقة عمل الفول النابت

طريقة عمل الفول النابت بالخطوات

مقادير الوصفة:

كوبان من الفول البلدي

ماء للنقع والسلق

ملعقة صغيرة من الكمون

ملح حسب الرغبة

عصير ليمون (اختياري)

شوربة دجاج أو لحم (لإضافة نكهة).

خطوات تحضير الفول النابت بالتفصيل:

أولا نقوم بتحضير الفول النابت

-حيث يبدأ التحضير بغسل الفول البلدي جيدًا وذلك لإزالة الأتربة والشوائب، ثم يُنقع في ماء نظيف لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 ساعة، مع ضرورة تغيير الماء كل عدة ساعات، بعد النقع، ثم يُصفّى الفول ويوضع في مصفاة مغطاة بقطعة قماش مبللة، وهذا مع الحرص على ترطيبه يوميًا لحين تبدأ الحبات في الإنبات، وهي عملية تستغرق يومين تقريبًا.

ثانياً نقوم بطهي الفول النابت

-حيث أن بمجرد أن تنبت الحبات، يُغسل الفول جيدًا ويوضع في قدر على نار متوسطة مع كمية مناسبة من الماء، ثم يُضاف الكمون ويُترك ليغلي لمدة 20-30 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا، يُضاف الملح في آخر دقائق الطهي وذلك لتحسين النكهة، ولمن يفضلون الطعم الغني، يمكنهم إضافة شوربة الدجاج أو اللحم.

وبعد ذلك تأتي مرحلة التقديم

-يتم تقديم الفول النابت ساخنًا مع عصير الليمون وبعض الإضافات مثل الفلفل الحار أو الطحينة، ليكون الفول النابت طبقًا شهيًا ومثاليًا للشتاء.

أهم فوائد الفول النابت

يتميز الفول النابت بقيمته الغذائية المرتفعة، فهو غني بالبروتينات النباتية والألياف التي تقوي من صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي من المناعة، مما يجعله ذلك خيارًا صحيًا لتدفئة الجسم في الأجواء الباردة.

ويمد الفول النابت الجسم بالطاقة لاحتوائه على البروتين، ويعتبر الفول النابت من بين أصح وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها، وتعد شوربة الفول النابت وجبة مثالية للحصول على بروتين نباتي قليل الدهون وسهل الهضم، حيث تحتوي الشوربة على الحديد، ويحتوي الفول النابت على الألياف الطبيعية الصحية التي تنظم مستوى السكر والدهون بالدم، ويعد وجبة تساعد على الشعور بالشبع.

ويعتبر من البقوليات الغنية بالبروتين وتزيد القيمة الغذائية للفول بواسطة عملية التنبيت، ويحتوي هذا الفول على نسبة أعلى من البروتين من الفول المدمس، بالإضافة إلي أنه يتخلص من المواد المسببة للإنتفاخ أثناء التنبيت.

الفول النابت

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