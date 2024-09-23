تعرف على أسعار ساندويتشات الفول والطعمية بعد ارتفاع سعر اسطوانة البوتجاز

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار ساندويتشات الفول والطعمية بعد ارتفاع سعر اسطوانة البوتجاز، وذلك بعد تداول بعض الأنباء عن زيادة أسعار ساندويتشات الفول والطعمية بسبب ارتفاع سعر اسطوانة البوتجاز وأسعار الخضار في الأسواق.

أسعار ساندويتشات الفول والطعمية

ويوضح الموجز على النحو التالي أسعار ساندويتشات الفول والطعمية في المطاعم الشعبية وعربات الفول.

وارتفعت أسعار بيع ساندويتشات الفول والطعمية أول أمس السبت في عربات الفول والمطاعم الشعبية حيث سجل سعر ساندوتش الفول 6 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات؛ كما ارتفع سعر ساندويتش البطاطس حتى وصل إلى 10 جنيهات، وذلك بعد تطبيق الزيادة بسبب ارتفاع سعر أسطوانة البوتجاز.

وارتفع سعر بيع أسطوانة البوتاجاز الخاص بالاستخدام التجاري سعة 25 كيلو جرام من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كنا ارتفع سعر أنبوبة البوتاجاز الخاص بالاستخدام المنزلي سعة 12.5 كيلو جرام من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا من المصنع اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 سبتمبر 2024، وتخوف الكثيرون من ارتفاع أسعار بيع الأطعمة في المحلات التجارية والشعبية والمخابز وغيرها.

وبحسب قرار مجلس الوزراء المصري رقم 3001 لسنة 2024، فإنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.

أسعار ساندويتشات الفول والطعمية

وطبقت وزارة البترول زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، ‏‎ووفقًا للقرار، طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن.

أما عن ارتفاع أسعار الخضار فأثر أيضًا على أسعار ساندويتشات الفول والطعمية في المطاعم الشعبية وعربات الفول وذلك، بعدما وصل سعر كيلو الطماطم إلى 40 جنيهًا ووصل سعر كيلو البطاطس إلى 20 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الخضار اليوم

وجاءت أسعار الخضار في الأسواق كالتالي:

يتراوح سعر الطماطم من 35 إلى 40 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 20 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 20إلى 25جنيها

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 10 إلى15جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 23 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 10 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 13 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 6 إلى 10 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 6 إلى 10 جنيهات

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