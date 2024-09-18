الأنبوبة بكام؟.. زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز اعتبارًا من اليوم الأربعاء

زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز.. أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 1300 لسنة 2024، الذي يقضي برفع أسعار أسطوانات البوتاجاز والمازوت، وذلك ضمن سلسلة من التعديلات على نظام التسعير الجبري وتحديد الأرباح، يأتي هذا القرار كجزء من سياسات الحكومة في ضبط الأسعار وتحديد التكلفة الحقيقية للطاقة في السوق المحلية، ويرصد الموجز تفاصيل الزيادة.

تفاصيل أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة

وفقًا للقرار، تم تحديد أسعار أنابيب البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام للمستهلك عند 150 جنيهًا، ويكون التسليم مباشرة من مستودعات التوزيع، أما سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرام، فقد بلغ 200 جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة تهدف إلى تغطية الارتفاعات في تكاليف الإنتاج والنقل.

سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل

بالإضافة إلى أسعار أنابيب البوتاجاز تضمن القرار تحديد سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل، والذي بلغ 12,000 جنيه، غير شامل تكاليف النقل، والقرار نص أيضًا على أن هذه الأسعار شاملة لرسم الدمغة وفقًا للقوانين السارية في مصر، مما يعني أنه لن تضاف أي رسوم إضافية على الأسعار المعلنة.

تطبيق الأسعار الجديدة

أنابيب البوتاجاز

تبدأ الأسعار الجديدة في التطبيق اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2024، و تأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة، بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.

زيادة سعر المازوت والغاز

أنابيب البوتاجاز

أكد مصدر حكومي أن القرار شمل أيضًا رفع سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، وهذه الزيادة تأتي في إطار توفير التكاليف اللازمة لدعم إنتاج الكهرباء دون تحميل عبء إضافي على القطاع الصناعي.

سعر بيع الغاز الصب

كما تم الإعلان عن زيادة سعر بيع الغاز الصب ليصل إلى 12,000 جنيه للطن، مع الإشارة إلى أن الهيئة العامة للبترول تقوم حاليًا بإنهاء إجراءات التعاقد على 100,000 طن من المازوت بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء التي تستهلك حوالي 30,000 طن مازوت يوميًا.

المخزون الاستراتيجي من البوتاجاز

تمتلك هيئة البترول مخزونًا استراتيجيًا من البوتاجاز يقدر بحوالي 200,000 طن، فيما تم تأجيل شحنات متعاقد عليها تبلغ 500,000 طن لحين توافر السيولة المالية اللازمة لشرائها، تأتي هذه الخطوة لضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة الأساسية دون انقطاع، خاصة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الفترة الحالية.

رفع أسعار البوتاجاز في مارس 2024

تجدر الإشارة إلى أنه في يوم الجمعة 22 مارس 2024، كان قد تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام إلى 100 جنيه، وسعة 25 كيلوجرام إلى 200 جنيه، إلى جانب تحديد سعر طن غاز الصب بـ8,000 جنيه، غير شامل نولون النقل.

توقعات مستقبلية للسوق

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تخفيف العبء المالي على الحكومة، مع استمرار توافر إمدادات الطاقة بشكل مستقر في السوق المحلي. ومع ذلك، قد يواجه المستهلكون ارتفاعات متزايدة في تكلفة الحياة اليومية، ما قد يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بتلك الزيادات.

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