السعر الحقيقي 300 جنيه..الحكومة تخفف من أعباء المواطن وسر ارتفاع أنبوبة البوتجاز

أعلنت وزارة البترول عن رفع سعر أنبوبة البوتاجاز بدءًا من صباح اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر، وقد أوضح مصدر مطلع بالوزارة أن هذه الزيادة تشمل أنبوبة البوتاجاز المنزلية والتجارية على حد سواء، ويستعرض الموجز تفاصيل الزيادة والدعم الحكومي.

تفاصيل زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ابتداءً من السادسة صباحًا، تم رفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي بقيمة 50 جنيهًا لتصبح 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، تسليم المصنع. كما تم رفع سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري بنفس القيمة، لتصل إلى 200 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا.

أسباب زيادة أسعار البوتاجاز

وفقًا لمصدر بالهيئة العامة للبترول، فإن هناك عدة عوامل وراء هذه الزيادة، أهم هذه العوامل هو ارتفاع سعر خام برنت العالمي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد سعر البوتاجاز في السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، أشار المصدر إلى أن تحرك سعر الصرف كان له تأثير كبير على قرار الزيادة، إذ أن تذبذب أسعار الوقود عالميًا يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المواد البترولية، بما في ذلك أسطوانات البوتاجاز.

الأسعار الجديدة لأنبوبة البوتاجاز

قررت الحكومة اليوم تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار أنبوبة البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، بينما وصل سعر الأسطوانة التجارية إلى 250 جنيهًا. تأتي هذه الزيادة في إطار خطة وزارة البترول لرفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية، لتتماشى مع الأسعار العالمية للوقود.

توزيع وتنفيذ القرار

و تم إرسال الزيادة إلى جميع المستودعات المعنية، وسيتم تطبيق القرار بالتنسيق مع وزارتي التموين والبترول والمحافظين، وستتابع هذه الجهات عمليات الضخ والبيع اليومية لضمان تنفيذ القرار بشكل سليم. وتستمر وزارة البترول، ممثلة في شركة بتروجاس، في ضخ ما يقرب من مليون ونصف أسطوانة بوتاجاز يوميًا في السوق المحلية.

دعم الدولة لأنبوبة البوتاجاز

في وقت سابق، كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن أن الدولة تدعم كل أنبوبة بوتاجاز بمبلغ 200 جنيه. وأوضح أن أنبوبة البوتاجاز تُباع بـ100 جنيه، بينما تصل تكلفتها الحقيقية إلى 300 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الفارق في السعر تتحمله الدولة نظرًا لارتفاع أسعار الخامات وتحرير سعر الصرف.

دعم الحكومة لأسطوانات البوتاجاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكلفة إنتاج أنبوبة البوتاجاز المنزلية تبلغ 300 جنيه، بينما يصل سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية إلى الضعف، تتحمل الدولة الجزء الأكبر من هذه التكلفة بهدف توفير الأسطوانات بأسعار مدعومة للسوق المحلية، مما يعزز استقرار الأسعار للمستهلكين.

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