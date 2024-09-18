بكام أسعار اسطوانات البوتجاز الجديدة بعد الزيادة المقررة اليوم الأربعاء

نستعرض لكم في هذا التقرير، أسعار اسطوانات البوتجاز الجديدة بعد الزيادة المقررة اليوم، فقد بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ زيادة في أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك بناءً على قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء.

أسعار اسطوانات البوتجاز الجديدة بعد الزيادة

وفقًا للقرار الذي يرصده لكم موقع الموجز، تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا عند تسليم المصنع، بينما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

سعر أنبوبة الغاز اليوم

كما قامت وزارة البترول بزيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع. وتم أيضًا رفع سعر الغاز الصب ليصل إلى 12 ألف جنيه للطن.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد تكلفة اسطوانة البوتاجاز بعد توصيلها إلى المنازل والمطاعم بين 10 و25 جنيهًا، مما يعني أن سعرها بعد الزيادة سيصل إلى 170 جنيهًا للاستخدام المنزلي و320 جنيهًا للمطاعم.

تأتي هذه الزيادة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والذي يشمل خفض الدعم بشكل تدريجي. هذا البرنامج جزء من اتفاقية إطار مع صندوق النقد الدولي، والذي سمح لمصر بالحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار على دفعات.

زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي

ومن المقرر أن تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر الشهر المقبل لمراجعة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما قد يسمح لمصر بالحصول على شريحة إضافية من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

وعلق الدكتور أحمد خطاب، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، بأن المرحلة الصعبة من برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي قد انتهت، مشيرًا إلى أن الصندوق أصبح أكثر تفهمًا للوضع الاقتصادي الخاص بمصر، ومنحها وقتًا إضافيًا لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأوضح خطاب أن المراجعة المقبلة ستكون أسهل مقارنة بالمراجعات السابقة، نظرًا للقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة، مثل رفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء مرتين خلال العام الجاري، بالإضافة إلى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%.

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