بكام أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الأربعاء 18-9-2024 في مصر

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية، الأربعاء 18 سبتمبر 2024، استقرارًا ملحوظًا في, الأسواق المصرية اليوم, ويهتم عدد كبير من الأسر بمتابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية يوميًا, والتي تلعب دوراً مهمًا في تحديد ميزانية الأسر وتوجيه نفقاتها اليومية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية الأساسية, وفقًا لما ورد عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السلع الأساسية اليوم

سجل سعر زيت الذرة 94.1 جنيه لوزن 1 لتر.

بلغ سعر شاي العروسة 10.95 جنيه.

استقر سعر كيلو الشاي عند 234.63 جنيه.

وصل سعر المكرونة السائبة إلى 25.33 جنيه للكيلو.

سجلت الحلاوة الطحينية 107.19 جنيه للكيلو.

حافظ سعر كيلو الأرز على مستوى 34.26 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفول المعبأ 53.04 جنيه.

استقر سعر كيلو الدقيق عند 25.44 جنيه.

ارتفع سعر كيلو السكر المعبأ إلى 36.85 جنيه.

حدد سعر كيلو المكرونة المعبأة عند 20.83 جنيه.

سجل سعر العدس الأصفر 68.4 جنيه للكيلو.

أسعار السلع

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض البلدي عند 6.42 جنيه للبيضة.

سجل البيض الأبيض 8.43 جنيه.

بلغ سعر البيض الأحمر 6.3 جنيه.

أسعار البيض اليوم

أسعار البقوليات اليوم

استقر سعر كيلو الأرز السائب عند 27 جنيه.

بلغ سعر كيلو الفول 42.62 جنيه.

وصل سعر كيلو الفاصوليا السائبة إلى 65 جنيه.

سجل سعر كيلو السمسم الأبيض 159.27 جنيه.

حافظ سعر كيلو الفول المعبأ على مستوى 53.04 جنيه.

بلغ سعر العدس الأصفر 68.4 جنيه للكيلو.

ما هي السلع الأساسية

تشمل السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، والبيض، وهي من العناصر التي لا غنى عنها في كل بيت, وتؤثر تقلبات هذه الأسعار بشكل مباشر على حياة الأسر المصرية، ويحرص الكثيرون على متابعة هذه الأسعار باستمرار للحصول على أفضل الأسعار والتخطيط الجيد لميزانيتهم اليومية.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024 ؟

لا تزال التساؤلات حول موعد انخفاض أسعار السلع الغذائية تسيطر على ألسنة المواطنين داخل الشارع المصري، وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار السلع الغذائية تتمتع حاليًا بالاستقرار, موضحًا أن العديد من السلع الغذائية في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا بفضل استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد هذه السلع.

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